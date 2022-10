„Sechzig steigt auf – zu hundert Prozent“: Rudi Bommer erklärt, warum die Blauen so stark sind Ex-Löwen-Trainer im Interview

Seit Jahren ist er für MagentaSport in der 3. Liga als Experte am Mikrofon, kennt die Spielklasse der Löwen wie kein Zweiter.

München – Im Interview zieht Ex-1860-Trainer Rudi Bommer (65) eine erste Zwischenbilanz nach zehn Spieltagen, verrät, was Sechzig in dieser Saison so stark macht – und worauf es für den Aufstieg der Löwen ankommen wird.

Herr Bommer, vor der Saison haben Sie Sechzig als kommenden Drittliga-Meister vorausgesagt. Dennoch: Hätten Sie gedacht, dass die Löwen vom Start weg so stark sind?

Um ehrlich zu sein: ja. Sie haben sich unheimlich gut verstärkt, Sechzig hat in der Breite den besten Kader der Liga. Und sie hatten das große Glück, dass alle Neuzugänge auf Anhieb perfekt ins Mannschaftsgefüge gepasst haben. Wenn du das hinbekommst, ist die logische Konsequenz, dass du nach zehn Spieltagen schon Tabellenführer bist.

Können Sie das Erfolgsrezept der Löwen genauer beschreiben?

Die Verstärkungen – wie zum Beispiel Jesper Verlaat in der Abwehr – bringen genau das, was Sechzig gebraucht hat: Stabilität. Das mag sich abgedroschen anhören, aber Meisterschaften werden in der Defensive gewonnen. Da kann jeder moderne Trainer sagen, was er will, aber nur wenn du hinten stabil stehst, kannst du Meister werden. Und sie haben vor allem eines, was ihnen die letzten Jahre immer gefehlt hat: Ruhe im Verein.