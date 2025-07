„Sechzig klarer Aufstiegsfavorit“: 1860 München steht für Experten am Saisonende ganz oben

Kevin Volland soll einer der Hoffnungs- und Leistungsträger dieser Saison werden, damit der Zweitliga-Aufstieg nach neun Jahren Dritte Liga klappt. – Foto: IMAGO/Ulrich Wagner

Nur noch eine Woche ist es hin, bis 1860 München seiner Favoritenrolle gerecht werden kann. Am Freitag geht es zum Drittliga-Auftakt nach Essen.

TSV 1860 München „klarer Aufstiegsfavorit“ - „In Essen wird es kribbeln“ „Wenn du an der Hafenstraße ankommst, fühlt sich das an wie in der Champions League“, erklärt Essens Ahmet Arslan bei MagentaSport, was die Löwen erwarten wird. Auch Rückkehrer Kevin Volland kann es kaum erwarten: „In Essen, Freitagabend: Da muss es knallen, da müssen wir da sein. Mit so einem Topspiel, da bist du sofort auf Sendung. Das wird schon schön kribbeln.“ Im letzten Aufeinandertreffen in Essen setzten sich die Blauen mit 3:0 durch. Dafür siegten die Essener im jüngsten Aufeinandertreffen mit 3:1 - und bejubelten im Grünwalder Stadion den direkten Klassenerhalt.

1860 München ist kein ungeschriebenes Blatt und gehört mit den prominenten Rückkehrern zu den absoluten Top-Favoriten auf die Aufstiegsränge. So auch für Fabian Klos, Rekordspieler für Arminia Bielefeld. „Sechzig und Rostock sind die klaren Aufstiegsfavoriten“, sagt Klos. „Der TSV 1860 hat wieder eine erhebliche Fluktuation im Kader. Anders als in den Spielzeiten zuvor haben sie jetzt mehr Qualität und mit Patrick Glöckner einen Trainer, der damit umzugehen weiß.“ „Sie müssen erst einmal schauen, dass sie die Mannschaft zusammenkriegen, auch vom Teamgefüge.“ Markus Schwabl Auch Markus Schwabl, neuer Magenta-Experte, schätzt den TSV stark ein: „Es wird eine unfassbar spannende Saison mit zwei, drei Hochkarätern, unter anderem die Löwen. Die müssen einfach dieses Jahr hoch, weil sie ihr Budget erst runter und dann gefühlt um das Doppelte hochgeschraubt haben.“ Doch Schwabl hat noch eine gewisse Skepsis: „Sie müssen erst einmal schauen, dass sie die Mannschaft zusammenkriegen, auch vom Teamgefüge. Sie haben ja sehr viele hochkarätige Neuzugänge.“ Bevor es für die Löwen nach Essen geht, steht am Samstag das letzte Testspiel an. Für die Glöckner-Elf geht es in die Oberpfalz zum Zweitliga-Absteiger und Ligakonkurrenten Jahn Regensburg (wir berichten im Live-Ticker). Spätestens nach dem Spiel liegt der volle Fokus auf das Drittliga-Eröffnungsspiel. (the)