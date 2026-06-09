Sechzger-Damen in Torlaune – Kira Winter am Platz an der Sonne

Für die erste Herrenmannschaft des TSV 1860 München geht es zurzeit bergab. Wie gut, dass zumindest die Mädels der Sechzger in Torlaune sind. Kira Winter ist die diesjährige Torschützenkönigin der Kreisligen in Oberbayern. Im Mai traf sie zum Beispiel doppelt gegen den SV Dornach. Jetzt gehen die 15 Kästen an die Knipserin. Glückwunsch!

Ein klassisches Treppchen gibt es in dieser Saison nicht. Hinter Winter lauern drei Frauen mit je 21 Treffern. TSV-Kollegin Julia Keller, Magdalena Hloschek vom SC Pöcking und Lena Zaindl vom FC Ampertal Unterbruck konnten in dieser Saison nicht mit der Top-Scorerin Winter mithalten. Nichtsdestotrotz ist ihre Torausbeute durchaus zum Niederknien.