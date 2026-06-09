Sechzger-Damen in Torlaune – Kira Winter am Platz an der Sonne

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützinnen der Frauen-Kreisligen in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Für die erste Herrenmannschaft des TSV 1860 München geht es zurzeit bergab. Wie gut, dass zumindest die Mädels der Sechzger in Torlaune sind. Kira Winter ist die diesjährige Torschützenkönigin der Kreisligen in Oberbayern. Im Mai traf sie zum Beispiel doppelt gegen den SV Dornach. Jetzt gehen die 15 Kästen an die Knipserin. Glückwunsch!
Ein klassisches Treppchen gibt es in dieser Saison nicht. Hinter Winter lauern drei Frauen mit je 21 Treffern. TSV-Kollegin Julia Keller, Magdalena Hloschek vom SC Pöcking und Lena Zaindl vom FC Ampertal Unterbruck konnten in dieser Saison nicht mit der Top-Scorerin Winter mithalten. Nichtsdestotrotz ist ihre Torausbeute durchaus zum Niederknien.
1. Kira Winter, TSV 1860 München I, Kreisliga 1: 27 Tore
2. Julia Keller, TSV 1860 München I, Kreisliga 1: 21 Tore
2. Magdalena Hloschek, SC Pöcking, Kreisliga 2: 21 Tore
2. Lena Zaindl, FC Ampertal Untebruck, Kreisliga 4: 21 Tore
5. Maxine Hausler, SV Dornach, Kreisliga 1: 20 Tore
5. Gina Peter, SV Geroldshausen, Kreisliga 4: 20 Tore
5. Lisa Maier, TSV Altenmarkt/Alz, Kreisliga 3: 20 Tore
5. Lisa Schmölzl, SG SpVgg Wildenroth/FC Aich, Kreisliga 2: 17 Tore
9. Svenja Horlbeck, TSV Eintracht Karlsfeld, Kreisliga 1: 19 Tore
9. Lisa Schmölzl, SG SpVgg Wildenroth/FC Aich: 19 Tore
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
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