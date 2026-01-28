Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Sechzehn Spieler absolvieren erste Einheit der Wintervorbereitung
Die erste Herrenmannschaft des TSV Giesen ist am Dienstagabend in die Vorbereitung gestartet. Auf dem Gelände von Eintracht Hildesheim fand die erste offizielle Trainingseinheit statt, an der sechzehn Spieler teilnahmen. Neben intensiven Übungen blieb auch Raum für lockere Elemente innerhalb der Einheit.
Bereits am Donnerstag sowie am Freitag stehen zwei weitere Trainingseinheiten auf dem Programm. Am Samstag folgt ein Freundschaftsspiel, das zugleich Teil eines geplanten Mannschaftstages ist.