Sechzehn Spieler absolvieren erste Einheit der Wintervorbereitung

Trainingsauftakt beim TSV Giesen

TSV Giesen

Die erste Herrenmannschaft des TSV Giesen ist am Dienstagabend in die Vorbereitung gestartet. Auf dem Gelände von Eintracht Hildesheim fand die erste offizielle Trainingseinheit statt, an der sechzehn Spieler teilnahmen. Neben intensiven Übungen blieb auch Raum für lockere Elemente innerhalb der Einheit.

Bereits am Donnerstag sowie am Freitag stehen zwei weitere Trainingseinheiten auf dem Programm. Am Samstag folgt ein Freundschaftsspiel, das zugleich Teil eines geplanten Mannschaftstages ist.