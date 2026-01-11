Sechstligist Macclesfield vollführt FA-Cup-Mega-Sensation

Der Sechstligist liefert vor ausverkauftem Haus ein leidenschaftliches, kompromissloses Pokalspiel ab und sorgt für das wohl spektakulärste „Giant Killing“ der modernen Ära.

43. Minute: 1:0 Dawson – Eine scharf getretene Freistoßflanke segelt in den Strafraum, Kapitän Paul Dawson steigt am höchsten und köpft unhaltbar ein.

Die Gastgeber verstecken sich keine Sekunde. Mit hoher Intensität, mutigem Pressing und enormer Laufarbeit zwingt Macclesfield den Premier‑League‑Club immer wieder zu Fehlern. Kurz vor der Pause wird der Mut belohnt:

Der Titelverteidiger findet erst in der Schlussphase ins Spiel. Yeremy Pino verkürzt per Freistoß (90.), doch der Anschluss kommt zu spät. In den letzten Minuten verteidigt Macclesfield mit allem, was der Kader hergibt – Grätschen, Blocks, Kopfbälle, pure Leidenschaft.

Nach dem Seitenwechsel bleibt Macclesfield gallig und nutzt die nächste Unsicherheit eiskalt:

60. Minute: 2:0 Buckley‑Ricketts – Nach einem Abpraller reagiert der Offensivmann am schnellsten und drückt den Ball über die Linie.

Abpfiff: Ausnahmezustand im Moss Rose

Mit dem Schlusspfiff bricht der komplette Block aus. Platzsturm, Tränen, Jubel – Macclesfield feiert einen Sieg, der weit über die Stadtgrenzen hinaus Schlagzeilen macht. Medien sprechen von einem der größten FA‑Cup‑Momente der letzten Jahrzehnte.

Weitere Überraschungen:

Wrexham – Nottingham Forest 3:3 (4:3 i.E.) Drittligist Wrexham zeigt Nervenstärke und eliminiert Premier‑League‑Team Forest im Shootout.

Preston North End – Wigan Athletic 0:1 League‑One‑Team Wigan gewinnt beim Championship‑Topteam – taktisch reif, defensiv stabil.

Everton – Sunderland 1:1 (0:3 i.E.) Everton scheidet zuhause gegen den Zweitligisten aus, im Elfmeterschießen ohne eigenen Treffer.

Tottenham – Aston Villa 1:2 Villa dreht das Premier‑League‑Duell spät und sorgt für eine der größeren Überraschungen des Wochenendes.

Auffällige Partien

Newcastle – Bournemouth 3:3 (7:6 i.E.): Drama pur im Premier‑League‑Duell.

Grimsby – Weston‑super‑Mare 3:2: Unterklassiger Gegner fordert Grimsby bis in die Schlussphase.

Es fehlen noch zwei Partien der 3. Runde: