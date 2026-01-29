Sechstes Jahr der Trainer: »Gab es in der Vereinsgeschichte noch nie«

Beim FC Windorf geht es mit Marco Wundsam (re.) und Simon Saxinger weiter – Foto: Luca Bove

Der FC Windorf ist ein Verein, bei dem es seit seiner "Wiederbelebung" - zwischen 2019 und 2021 gab es keinen Spielbetrieb bei den Grün-Weißen - steil bergauf geht. Vor eineinhalb Jahren kehrte der FCW in die Kreisklasse zurück und spielt dort nach der Umgliederung in die Deggendorfer Gruppe eine hervorragende Rolle. Hafner, Mahler und Kameraden belegen zur Winterpause den vierten Rang und dürfen sogar noch mit einem Auge nach vorne schielen. Abseits des Platzes wurden in den letzten Tagen und Wochen die Planungen für die kommende Saison vorangetrieben. Fast alle Akteure haben ihren Verbleib zugesichert. Fix ist auch, dass die beiden Spielercoaches Marco Wundsam und Simon Saxinger ein weiteres Jahr bleiben werden. In Sachen Neuzugänge wird sich womöglich ebenfalls in nächster Zeit etwas tun.

"Es passt einfach. Recht viel mehr gibt’s nicht zu sagen. Als Trainer haben wir natürlich immer die sportliche Entwicklung der Mannschaft im Blick und da konnten wir uns bislang jedes Jahr steigern. Ausschlaggebend für unsere Verlängerung war letztlich, dass die Spieler weiterhin mit uns zusammenarbeiten wollen. Nach fast fünf gemeinsamen Jahren ist es nicht mehr üblich, dass sich sowohl Verein als auch die komplette Mannschaft hinter das Trainerteam stellen", lassen Marco Wundsam und Simon Saxinger wissen.



"Mich freut es sehr, dass wir unser Trainergespann weiter an den Verein binden konnten, zumal ich weiß, wie viele Interessenten es gab. Die Verlängerung zeigt, dass es in Windorf einfach passt. Das Umfeld und allen voran die Spieler wissen, was wir an Simon und Marco haben. Dass sie jetzt dann bereits das sechste Jahr bei uns arbeiten, spricht für sich. So eine lange Amtsperiode gibts nur noch selten und gab es in der Windorfer Vereinsgeschichte noch nie. Wir machen von Jahr zu Jahr Fortschritte, sowohl sportlich als auch auf Vereinsebene selbst - so macht’s einfach nur Spaß", lässt FCW-Manager Armin Braun wissen.