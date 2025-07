Sechster Zugang beim Kreisligisten und Neue in den Bezirksligen

Unsere Verantwortlichen können mit Baran Arslan, der vom VfL Pfullingen II nach Frickenhausen wechselt, einen weiteren Neuzugang präsentieren. Der 19-Jährige glänzt durch Schnelligkeit, sowie eine gute Übersicht und kann auf beiden offensiven Flügelpositionen eingesetzt werden. Vor seiner Station in Pfullingen spielte Baran in Weilheim, Kirchheim und beim FV 09 Nürtingen. Der Fan des VfB Stuttgart wohnt in Frickenhausen und freut sich, nun dort auch Fußball zu spielen.

Wir schreiben den 1. Juli 2025. Die Saison 2024/25 ist vorüber, die neue Saison in den Startlöchern. Nach drei Spielzeiten bedanken wir uns nochmal bei unserem Trainer Jochen Uhl, der immer – auch schon vor seiner Trainertätigkeit – einen Platz bei unseren Blau-Weißen haben wird. Vielen Dank für deine Arbeit in den letzten drei Jahren.

Und noch ein Neuzugang. Leart Fejza vom TSV Bad Boll schließt sich unserem FCF an. Der 22-Jährige kann beide offensiven Flügelpositionen bespielen und überzeugt durch Schnelligkeit, Spielverständnis und im Dribbling. Vor seiner Station in Bad Boll spielte der Rechtsfuß beim JC Donzdorf und in der U19 beim 1. Göppinger SV. Leart ist Fan von Real Madrid und wohnt in Dürnau.

SG Bettringen (Bezirksliga Ostwürttemberg)

SG Bettringen (Bezirksliga Ostwürttemberg)

Zum Abschluss noch zwei sehr wichtige Verlängerungen. Luca Kaufmann und Sven Lukina bleiben auch 2025/2026 in Bettringen. Mit ihrer Erfahrung werden sie unserem jungen Team helfen, um den Bettringer Weg weiterzugehen. Wir freuen uns darauf!

SV Gebersheim (Kreisliga A2 Enz/Murr)

SV Gebersheim (Kreisliga A2 Enz/Murr)

6. Neuzugang beim SVG! Willkommen zurück in der Schwarz-Gelben Familie, Ben Pöllet! Der 21-jährige Innenverteidiger kehrt nach seiner Zeit bei der SpVgg Renningen zurück zum SV Gebersheim. Mit seiner Stärke in der Luft und seinem guten Stellungsspiel wird Ben unsere Defensive weiter stabilisieren und für zusätzliche Sicherheit sorgen. Position: Innenverteidigung - Wir freuen uns auf eine starke Rückkehr und viele erfolgreiche Spiele! Willkommen zurück, Ben!

