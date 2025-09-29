Sechster Streich: Listrup bleibt im Flow Verlinkte Inhalte Kreisliga Emsland Leschede Bokeloh Listrup Haren + 2 weitere

Sechster Streich: Listrup bleibt im Flow

Gestern, 15:00 Uhr Sportverein Listrup 1949 Listrup SV Grenzland Twist SV G. Twist 5 3 Abpfiff Sonntag in Listrup, und zu Gast: Grenzland Twist, die ihrem Namen zumindest geografisch alle Ehre machen. Sportlich jedoch erwischte der SV einen eher wackeligen Tag, denn die Gastgeber schnappten sich beim 5:3 ihren sechsten Sieg in Serie, mit einer Mischung aus Chancenwucht, Abwehrarbeit und einer Torwartshow, die man so auch im Abendprogramm laufen lassen könnte.

Schon nach sechs Minuten knipste Pascal Blömers zum 1:0, wenig später erhöhte Christoph Schwis auf 2:0. Alles sah nach einem ruhigen Sonntagsspaziergang aus, ehe Marten Hessel für Twist den Anschluss besorgte (41.). Doch direkt nach Wiederanpfiff stellte Cedric Lölfing die alte Ordnung wieder her, das 3:1 fiel so pünktlich, dass man fast an Drehbuch glauben wollte. Ganz ohne Nervenkitzel ging es aber nicht: Twist verkürzte, Listrup zog davon, Twist konterte wieder. Zwischenzeitlich stand es 5:2, ehe Leon Schlagenhauf per Kopf auf 5:3 stellte. Spätestens da durfte Luca im Listruper Tor zeigen, warum man ihn an diesem Tag nicht nur „Luca“, sondern gleich „Man of the Match“ nannte: mit einer Riesenparade in der Nachspielzeit machte er endgültig den Deckel drauf. Am Ende standen drei Punkte mehr auf dem Konto und ein Lächeln im Gesicht der Fans. Denn mit 18 Zählern und sechs Dreiern am Stück reist Listrup nun am Donnerstag zum Topspiel nach Bokeloh. Dort trifft der Erste auf den Zweiten. Klingt nach großem Kino. __________ Herzlake stolpert Bokeloh ins Verderben

Manchmal erzählt ein Mittwochabend mehr über den Zustand einer Mannschaft als ein ganzer Monat Training. Der SV Bokeloh reiste als Favorit zum Tabellenletzten VfL Herzlake, kam aber nie so richtig an, außer zum Gratulieren. Mi., 24.09.2025, 19:30 Uhr VfL Herzlake Herzlake SV Bokeloh Bokeloh 4 2 Abpfiff Schon nach zwanzig Minuten köpfte Christian Niehaus die Gastgeber in Führung. Während Herzlake Latte, Pfosten und den Ball in alle Richtungen prüfte, erwachte Bokeloh erst spät. Kurz vor der Pause setzte Mathis Gersema auf der Außenbahn zum Slalom an, legte quer, und Erik Lüßing stolperte den Ball irgendwie zum 1:1 über die Linie. Der Pausentee war kaum geleert, da fiel Herzlakes zweites Tor. Danach zeigte Bokeloh, wie man ein Spiel in Rekordzeit aus der Hand gibt: Eigentor Greskamp (54.), Treffer Groß-Thedieck (55.) - 4:1. Der Rest war Schweigen. Zwar durfte Tom Backs noch auf 4:2 verkürzen, aber Bokeloh wirkte wie ein Boxer, der längst angezählt ist, aber trotzdem weiter in den Ring stolpert. Dass Schiedsrichter und Assistenten in der Schlussphase ihr eigenes Interpretationsseminar abhielten, machte die Sache nicht leichter. Am Ende stand ein verdienter Sieg für Herzlake und ein Bokeloh, das sich ratlos am Hinterkopf kratzte. Am Sonntag gibt’s die nächste Gelegenheit zur Wiedergutmachung beim Aufsteiger SV Eltern. Ob das dann weniger Slapstick bietet, bleibt abzuwarten. Sicher ist nur: Noah Ficker hatte am Liveticker einen langen Abend. Licht an, Knieper aus - Flutlichtpremiere am Brockdeich

Bevor der Ball rollte, wurde gesprochen. Reden, die man eben so hält, wenn ein Flutlicht eingeweiht wird: voller Dank, ein paar große Worte, dazu das obligatorische Schulterklopfen unter den Offiziellen. Als das erledigt war und die Anlage strahlte, konnte Schiedsrichter Dennis Wolterink endlich pfeifen.

Und gleich nach 60 Sekunden leuchtete auch der Gast aus Leschede hell auf: Michael Knieper nutzte ein Missverständnis in der Harener Hintermannschaft und traf zum 0:1. Noch bevor Haren richtig im Spiel war, erhöhte Johannes Duisen per direktem Freistoß auf 0:2 (31.). Effizienz aus dem Lehrbuch. Doch die Gastgeber antworteten noch vor der Pause und wie. Mirco Husmann köpfte erst zum 1:2 (40.), nur eine Minute später hämmerte er aus 18 Metern den Ausgleich ins Netz. Zwei Tore in zwei Minuten, das brandneue Flutlicht bestand seine erste echte Jubelprobe. Di., 23.09.2025, 19:30 Uhr TuS Haren 1920 Haren FC 47 Leschede Leschede 2 2 + Video Die zweite Hälfte war lebendig, Chancen auf beiden Seiten, Latte hier, Ecke dort. Dass es beim 2:2 blieb, lag an einer Mischung aus Torwartfingern, Aluminium und fehlender Präzision. Dramatisch wurde es kurz vor Schluss: Knieper sah in der 84. Minute Rot, nicht wegen eines Fouls, sondern wegen Worten, die nicht ins Flutlicht passten. So endete die Premiere mit einem Punkt für beide Teams, 3.953 Klicks im Liveticker und der Erkenntnis: Am Brookdeich sind die Linien jetzt auch nachts gerade. Friedhelm Schüring brachte es im Kreis auf den Punkt: „Wir nehmen hier was mit, einen Punkt und Freitag geht’s weiter mit Börger.“