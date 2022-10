Linksfuß Christoph Enzmann traf am Wochenende doppelt. – Foto: TSV Peiting

Sechster Sieg in Serie: TSV Peiting erlebt „entspannten Nachmittag“ in Unterdießen Souveräne Vorstellung in beiden Halbzeiten

Der TSV Peiting hat in der Kreisliga 4 im Kreis Zugspitze auch das sechste Spiel in Serie gewonnen. Den SV Unterdießen schhlug die Melzer-Elf deutlich.

Peiting – Der direkte Konkurrent um Platz eins, der FC Wildsteig/Rottenbuch ließ beim 2:3 im Gastspiel in Penzing Federn . Der TSV Peiting gab sich im Nachbarlandkreis Landsberg hingegen nicht die geringste Blöße. Beim SV Unterdießen feierte die Elf von Trainer Fabian Melzer einen souveränen 7:0 (3:0)-Erfolg. Damit ist das halbe Dutzend voll, dies war der sechste Sieg in Folge für den amtierenden Kreisliga-Vizemeister.

„Schön, wenn es mal einen entspannten Nachmittag gibt“, so Melzer. Der TSV-Coach freute sich über die klare Angelegenheit, nachdem es sein Team bei den Siegen davor gern einmal spannend gemacht hatte. „Der Sieg war auch in der Höhe verdient, die Mannschaft hat das sehr seriös zu Ende gespielt“, urteilte Melzer, den vor allem freute, dass sein Team ohne Gegentor blieb. „Wir haben die langen Bälle von Unterdießen gut verteiigt und überhaupt nichts zugelassen“, urteilte der TSV-Coach nach dem Schützenfest. Distanzschusstreffer von Christoph Enzmann bringt die engültige Entscheidung: Melzer: „Damit war die Partie gelaufen“ Sein Team erwischte auch einen Start, wie er besser nicht hätte sein können. Ehe sich der gastgebende Aufsteiger versah, lag er schon mit 0:2 hinten. Nicola Haser hatte mit einem platzierten Schuss den ersten Treffer erzielt (3.), kurz darauf legte Matthias Lotter mit einem Freistoß das 2:0 nach (5.) . Danach kontrollierten die Peitinger weitgehend das Geschehen und kam zu weiteren Möglichkeiten, die aber nichts einbrachten. Erst kurz vor der Pause erhöhte Michael Boos auf Zuspiel von Lotter auf 3:0 (37.). Gleich nach dem Wechsel ließ Christoph Enzmann (55.) mit einem sehenswerten Schuss aus 20 Metern in den Winkel das 4:0 folgen (55.). „Damit war die Partie gelaufen“, urteilte Melzer. Sein Team ließ aber nicht locker und präsentierte sich weiterhin torhungrig. Nach einer Ecke von Enzmann brachte Lukas Wolf (74.) dieKugel aus dem Getümmel heraus zum 5:0 im Unterdießener Kasten unter (74.). Wenig später machte Christoph Hertl mit einem Schuss aus der Drehung das halbe Dutzend voll. Quasi mit dem Schlusspfiff gelang Enzmann mit seinem zweiten Treffer in dieser Partie auf Zuspiel von Lotter mit das 7:0. Damit war der höchsten Saisonsieg der Peitinger perfekt. (Roland Halmel)