Sechster Sieg in Folge für die SGBM2

(BL) Eines vorweg: die Siegesserie der SGBM2 ist auch gegen Wittislingen 3 nicht gerissen. Allerdings war der Weg dorthin beschwerlicher als gedacht. Auch dieses Mal kämpfte die SGBM2 noch teilweise mit den Nachwirkungen eines Festes am Vortag und so wurden schon die ersten Minuten zum Stresstest für die Defensive gegen stark anlaufende Wittislinger. Diese versuchten von Beginn an früh zu stören, allerdings schaffte es die Abwehr samt Torhüter T. Lang in dieser Phase Ihren Kasten sauber zu halten. Beruhigt wurde das Spiel erst in der 21. Minute, als L. Ostertag mit einem strammen Schuss das 0:1 für seine Farben markierte. Die SGBM2 versuchte nun das Spiel zu kontrollieren, viele Ballverluste aber führten immer wieder zu gefährlichen Kontern der Heimmannschaft, welche ihrerseits dies aber nicht zu nutzen wusste. Kurz vor der Halbzeit dann gelang P. Teichmann nach einem Fehler der Wittislinger Hintermannschaft das schmeichelhafte 0:2 (42.). Weitere Einschussmöglichkeiten der SGBM2wurden teils überhastet vergeben.

Nach der Halbzeit sank das Niveau der Partie auf beiden Seiten sehr stark ab. Viele Fehlpässe und aussichtsreiche Möglichkeiten wurden teils leichtfertig vergeben. In der 73. Minute dann schloss erneut P. Teichmann einen Alleingang zum 0:3 ab. Schon eine Zeigerumdrehung später führte ein Abstimmungsproblem in der Hintermannschaft der SGBM2 zum glücklichen 1:3 Anschlusstreffer der Heimelf (74.). Bis kurz vor Schluss ergab sich dann für beide Seiten kaum noch etwas, L. Ostertag sorgte dann mit seinem zweiten Treffer für das 1:4 (87.) ehe S. Bogazköy einen weiteren Fehler der gegnerischen Abwehr zum 1:5 (89.) nutzte. Daraufhin pfiff der sehr gut leitende Schiedsrichter ab. Ohne Zweifel ein verdienter Sieg, allerdings bedarf es für die kommenden starken Gegner einer deutlichen Leistungssteigerung auf Seiten der SGBM2, da sonst die Siegesserie sicher abreißt. Nächste Woche geht es zu Hause gegen Röfingen 2.