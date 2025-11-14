Sechster Sieg in Folge: Ettmannsdorf serviert den "V" ab

Der Auswärtserfolg an der Birkenallee, zu dem Thomas Stowasser die Saisontreffer 17 und 18 (binnen sieben Sekunden beitragen konnte), verschafft der Most-Elf vorübergehend Platz zwei in der Tabelle. Eggenfelden muss vorerst auf Rang sechs verharren. "Es war sehr kalt, der Nebel hat uns zwar verschont – aber wir sind enttäuscht vom Ergebnis", lautet das ernüchternde Fazit von Eggenfeldens Vorstand-Sport Alexander Köberl. Für die Rottaler war's bereits die fünfte Niederlage in dieser Saison.

"Mit dem sechsten Sieg in Folge sind wir für den Moment mehr als zufrieden und können die weite Heimreise mit einem sehr guten Gefühl antreten", resümiert ein erfüllt wirkender Ettmannsdorfer Trainer Christian Most nach dem heutigen Abpfiff in Eggenfelden. Seine Truppe sicherte sich mit einem klaren 4:1-Erfolg den nächsten Dreier für die Habenseite und untermauert weiter ihre Position als - wie Eggenfeldens Trainer Valdrin Blakaj die Oberpfälzer vor Anpfiff bezeichnet hatte – "Mannschaft der Stunde" in der Landesliga Mitte.



Das Spiel aus Sicht von Alexander Köberl (Vorstand-Sport beim SSV Eggenfelden): "Wir hatten uns mehr erwartet vom heutigen Spiel, aber wenn man mehrere individuelle Fehler macht nach hinten, wird's schwer, gegen so eine starke Mannschaft zu bestehen. Der Ettmannsdorfer Sieg ist auch in der Höhe verdient, wir haben zu viele einfache Fehler gemacht, die dann zu Toren führten. So kann man kein Spiel gewinnen. Das Ergebnis ist gerecht, wir gratulieren dem Gegner."



Das Spiel aus Sicht von Christian Most (Trainer SV Schwandorf-Ettmannsdorf): "Heute bin ich sehr stolz auf die Mannschaft – gar nicht so sehr aufs Ergebnis, sondern mehr auf die Art und Weise, wie wir heute aufgetreten sind. Wir hatten sehr schwierige Platzverhältnisse und eine sehr späte Anstoßzeit nach einer zweistündigen Anfahrt am Freitagnachmittag. Die Kälte tat ihr Übriges für die widrigen Verhältnisse. Jeder Einzelne hat sich dennoch top präsentiert - so kommt dann auch dieser Auswärtserfolg zustande. Zum Spiel: Wir gingen früh in Führung – dann gab's in der Partie aus meiner Sicht zwei Knackpunkte: Einmal in der ersten Halbzeit, als wir nach dem Ausgleich von Eggenfelden sofort das 2:1 durch Tommi Stowasser erzielen konnten und dadurch sogleich wieder zurück in die Spur gefunden haben. In der zweiten Halbzeit war Eggenfelden zwar kurzfristig am 2:3-Anschlusstreffer dran, was wir aber mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung relativ gut wegverteidigen konnten. Mit dem 4:1 – dem zweiten Knackpunkt im Spiel – war das Spiel dann durch."