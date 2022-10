Sechster Sieg in der Tasche - Artern vor der Brust Der SV Blau-Weiß 91 Bad Frankenhausen feiert den sechsten Sieg in Serie und belohnt sich für einen Arbeitssieg mit drei Punkten.

Die Hausherren standen tief in der eigenen Hälfte, griffen die Frankenhäuser Abwehr nur selten an und versuchten auf Konter zu lauern – eine Taktik, die den Zuschauern vor allem in der ersten Halbzeit ein zähes und einseitiges Spiel liefern sollte. Die Gäste ließen Ball und Gegner laufen, taten sich gegen eine sehr defensive Mannschaft aber wieder einmal schwer und ließen auch die ein oder andere Torchance liegen.

Zunächst war es Christoph Kell, der in der 8. Spielminute die erste gute Möglichkeit des Tages per Kopf vergab. In den nachfolgenden zwanzig Minuten folgten zwei Abschlüsse von Norman Both sowie Peet Schmidt, die allesamt nichts einbrachten. Erst nach 31 Minuten sollte das 0:1 als Dosenöffner dienen. Eine Flanke von Philipp Schneegaß setzte R.Drößler perfekt in die Maschen. Der Verteidiger von Wüstheuterode traf dabei jedoch ins eigene Tor. Beflügelt vom ersten Treffer machten die Gastgeber weiter und bekamen nach einem Foulspiel an Schneegaß einen fälligen Elfmeter zugesprochen. Diesen verwandelte Schmidt sicher und stellte den Halbzeitstand von 0:2 her. Die Gastgeber kamen in den ersten 45 Minuten einzig durch Gerlach und Hagemann in den Strafraum der Gast-Elf, spielten ihre Konter aber nicht konsequent genug aus oder unterlagen der Frankenhäuser Defensive.

Die Kurstädter verschliefen den Seitenwechsel allerdings derart, sodass nach Wiederanpfiff erst einmal die Gastgeber treffen sollten. Ein langer Einwurf wird nicht mit der nötigen Konsequenz geklärt, Pingel bekommt den Ball, spitzelt ihn an Schneegaß vorbei und spielt ihn auf Gerlach, der das nötige Glück im Abschluss gegen Christopher Sünkel hat. (46’)

Danach übernähmen die Gäste wieder die Kontrolle. Nach nur sechs Minuten war es Both, der den einlaufenden Carsten Kammlott im Auge hatte und bediente. Dieser ließ sich sein erstes Tor des Tages nicht nehmen und stellte den alten Abstand wieder her. (56’) Bei seinem zweiten Treffer setzte sich Chris Griebel bis zur Grundlinie durch, seine Flanke fand ebenfalls den Frankenhäuser Stürmer, der nur noch den Fuß dran halten musste und auf 1:4 stellte. (61’) In der letzten halben Stunde der Partie erarbeiteten sich die Kurstädter noch die ein oder andere ungenutzte Gelegenheit. So kam Grolle bei einem Kopfball knapp zu spät, eine Flanke von ihm verpasste Auerbach knapp am zweiten Pfosten und Schmidts Abschlüsse sollten ebenso nichts einbringen. Auf der anderen Seite machte man es selbst unnötig spannend. Ein langer Ball kam zu Kapitän Robert Ränke, dessen Abspiel den aufgerückten Gegner fand. Doch die Germania scheiterte zunächst aus der Distanz an Sünkel, der auch beim ersten Nachschuss zur Stelle war, beim Zweiten allerdings nichts mehr machen konnte. (84’) Dieser Treffer sollte am Ende allerdings nur zur Ergebniskosmetik der Hausherren dienen, denn außer einem Schuss vom eingewechselten Kroll, passierte nicht mehr viel.

Am kommenden Samstag gastiert man dann zum Spitzenspiel und Derby beim VfB Artern. Anstoß ist um 15:00 Uhr...