Sechster Sieg im sechsten Spiel für ETSV Hamburg!

Der Favorit marschiert weiter: ETSV Hamburg feierte beim SC Victoria den sechsten Sieg im sechsten Ligaspiel und untermauerte damit seine Ambitionen auf die Meisterschaft. Für die Hausherren war es nach zwei Unentschieden die erste Niederlage vor heimischem Publikum.

Der Tabellenführer legte einen Traumstart hin. Bereits in der 3. Minute bediente Erolind Krasniqi Nick Selutin steil, der mit seinem sechsten Saisontor zum 0:1 vollendete. In der Folge tat sich der ETSV gegen einen kompakten Gegner schwer, fand aber in der 74. Minute eine glückliche Lösung: Ein Schuss von Krasniqi landete am Pfosten, von dort sprang der Ball unglücklich an Victoria-Verteidiger Pepe Nick Bensch und von ihm ins eigene Netz – 0:2.

Die Gastgeber gaben sich jedoch nicht geschlagen. In der 90. Minute brachte ein Freistoß von Darijo Maksimovic noch einmal Spannung: Kay-Fabian Adam wurde im Strafraum leicht geschubst, Schiedsrichter Fabian Porsch entschied auf Elfmeter. Brian Jungjohann verwandelte sicher zum 1:2. Die Schlussoffensive der Victoria blieb ohne zählbaren Erfolg, nach 98 Minuten war Schluss.

O-Ton ETSV-Trainer Jan-Philipp Rose:

„Wir sind gut ins Spiel reingekommen, aber man hat noch gemerkt, dass wir vom Pokalspiel am Mittwoch noch schwere Beine hatten. Wir haben ein frühes Tor gemacht und dann nicht mehr diese Aktionen gehabt, die wir uns gewünscht hatten. Gegen einen tief stehenden Gegner haben wir es im Großen und Ganzen gut gemacht. Nach dem Anschlusstreffer wurde es noch kurz spannend. Wir freuen uns über den sechsten Sieg im sechsten Spiel in der Liga, werden jetzt versuchen den Akku aufzuladen übers Wochenende und bereiten uns dann ab Montag mit vollem Fokus unser Spiel gegen den ETV vor.“