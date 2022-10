Sechster Sieg im sechsten Spiel

SpVgg-Trainer Kevin Schmidt hatte gegen den Klassenprimus wohl bewusst den kleinen B-Platz als „taktische Variante“ gewählt und schien damit, zumindest in der Anfangsviertelstunde, richtig zu liegen. Die Gäste taten sich schwer auf dem holprigen Geläuf, und hatten zunächst Probleme, gegen äußerst hektisch und kämpferisch auftretende Hugenottenstädterinnen, ihr gewohntes Kombinationsspiel aufzuziehen. Erste Torgelegenheiten, wie Tammi Böhm´s Freistoßknaller aus der Distanz (13.) oder Tamara Loukas´ Abschluss nach Querpass von Selina Perzl (16.), segelten noch knapp über die Latte oder waren Beute von SpVgg-Keeperin Anna Laurer. Mit ihrer spielerischen Überlegenheit konnten sie geduldig auf Erlanger Fehler warten, die dann auch kamen. Annalena Herzog nutzte einen dieser Fehler mit ihrem Steckpass, in den Lauf von Katrin Hauffenmeyer, die sich, allein vor Laurer, nicht zweimal bitten ließ und zum 0:1 vollendete (23.). Wenig später nutzte Hauffenmeyer wieder eine Unordnung in der Erlanger Abwehr und erhöhte auf 0:2 (32.). Kurz nach Wiederanpfiff war die Torjägerin erneut durchgebrochen und hatte abgezogen. Laurer parierte diesmal zwar, konnte den Ball aber nicht festhalten. Zum Glück für die Erlangerinnen setzte Hauffenmeyer den Abpraller aber am Tor vorbei (35.). Der dritte SVL-Treffer sollte dennoch nicht lange auf sich warten lassen. Auf Zuspiel von T. Böhm zog Loukas kurz vor dem Strafraum ab. Der Innenpfosten half mit und sorgte so für die 0:3 – Pausenführung der Gäste (40.).

Gleich zu Beginn der 2. Halbzeit ersetzte Kevin Schmidt Spielführerin Nina Kühnl mit Hannah Hafner. Leerstetten wollte nichts aufkommen lassen und machte nach der Pause so weiter wie davor. Nachdem Hauffenmeyer zunächst noch am Pfosten gescheitert war (48.) machte sie es kurz darauf besser und erzielte mit ihrem dritten Tagestreffer das 0:4 für den SVL (51.). Das Kombinationsspiel der Gäste funktionierte jetzt immer besser und zwang Erlangen zu weiteren Fehlern. Nach einer zu kurzen Abwehr schaltete Loukas am schnellsten und knallte die Kugel volley zum 0:5 in den Kasten (57.). Mit einem Doppelwechsel ging´s danach bei Leerstetten weiter. Für Helena Sinke kam Tina Gebhard (63.), Katja Sorgenfrei ersetzte Katrin Graßler (69.).

Als dann Herzog, nach einer Ecke von T. Böhm mit dem Kopf zum 0:6 abgestaubt (70.), und beide Teams ihre Wechselkontingente erschöpft hatten, schien die Erlanger Taktik nicht aufgegangen und der Torhunger des alten und neuen Spitzenreiters gestillt zu sein. Die Partie plätscherte dem Ende entgegen.

Da auch der Schwabthaler SV an diesem Wochenende wieder erfolgreich war kommt es am nächsten Samstag um 16 Uhr auf der Waldsportanlage des SV Leerstetten zu dem mit Spannung erwarteten Gipfeltreffen zwischen den beiden Mannschaften der Stunde in der Landesliga Nord.