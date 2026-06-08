Sechster Neuzugang

Mit Nassir Laziz begrüßen wir unseren sechsten Neuzugang für die kommende Saison. Der offensivstarke Spieler bringt jede Menge Erfahrung und Torgefahr mit nach Süsterseel.

In seiner Laufbahn konnte Nassir bereits in verschiedenen Vereinen seine Qualitäten unter Beweis stellen und überzeugte dabei regelmäßig mit starken Scorerwerten. Insgesamt stehen für ihn bisher 191 Spiele, 97 Tore und 45 Assists zu Buche – Zahlen, die für sich sprechen.

Wir freuen uns sehr, dass Nassir wieder das Trikot des FC Wanderlust Süsterseel tragen wird und wünschen ihm eine erfolgreiche Zeit!