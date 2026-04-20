Sechste Pleite in Folge!

Eine von beiden Seiten schwache erste Hälfte hatte zunächst nur den Unterschied das Mutlangen unsere beiden großen Fehler in der Defensive nutzte um mit 0:2 in Führung zu gehen. Zum Ende des ersten Durchganges waren wir etwas mutiger im Spiel nach vorne und bekamen nach Foul an Nick Gutbrod kurz vor dem Seitenwechsel einen Foulelfmeter zugesprochen. Diesen verwandelte Luca Brecht sicher und es ging mit dem knappen Rückstand in die Kabinen

Im zweiten Durchgang waren wir zunächst deutlich engagierter und hielten die Gäste vom eigenen Tor weg. Der nicht unverdiente Ausgleich fiel dann nach gut einer Stunde Spielzeit durch Dominic Wendel. Leider verpassten wir es den Schwung des 2:2 mitzunehmen. In der Folgezeit hatte Mutlangen wieder deutlich mehr vom und oftmals auch einfaches Spiel. Zu allem Überfluss brachte uns dann ein Eigentor in der 74. Minute wieder auf die Verliererstraße. Anschließend hatten wir keine Mittel mehr, um nochmals zurückzukommen. Mutlangen nutzte seine Möglichkeiten zu zwei weiteren Treffern und somit zum 2:5 Endstand.