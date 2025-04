Wenig Grund zum Jubeln haben derzeit die Trainer des TSV Neuried, Chefcoach Thomas Hiechinger (l.) und sein Assistent Henrik Ahrend. – Foto: Dagmar Rutt

Sechste Niederlage in Serie: TSV Neuried rutscht nach Pleite gegen Raisting auf Relegationsplatz ab Drei Standardgegentore

Der TSV Neuried kassierte gegen den SV Raisting drei Standardgegentore und befindet sich nun auf einem Relegationsplatz in der Bezirksliga.

Sa., 12.04.2025, 14:00 Uhr TSV Neuried TSV Neuried SV Raisting SV Raisting 0 3 Abpfiff Die sechste Niederlage in Folge war eine zu viel. Die Bezirksliga-Fußballer des TSV Neuried sind durch das 0:3 (0:1) zu Hause gegen die Spitzenmannschaft SV Raisting zum ersten Mal in der Rückrunde auf einen Abstiegsrelegationsplatz abgerutscht. Es ist oft im Fußball so, dass die abgezocktere, resolutere über die vermeintlich ansehnlichere Spielweise triumphiert. So einen Tag erlebten die Bezirksliga-Fußballer des TSV Neuried am Samstag gegen den SV Raisting. Durch drei Standardgegentore musste sich die junge Neurieder Mannschaft von Chefcoach Thomas Hiechinger dem Aufstiegsanwärter zu Hause mit 0:3 (0:1) geschlagen geben.

„Man hat gemerkt, dass wir einen deutlich jüngeren Altersdurchschnitt auf dem Platz hatten“, sagte Co-Trainer Henrik Ahrend. Die Hausherren kombinierten zwar durchaus gefällig. „Wir konnten unter der Woche endlich wieder vernünftig trainieren auf unserem großen Platz, das war deutlich zu sehen“, sagte Ahrend. Vor dem Tor hielt die Flaute beim abstiegsbedrohten TSV aber weiter an. Daran konnte auch Kapitän Benedikt Nowack nichts ändern, er brachte seine Schüsse in den ersten 20 Minuten nicht im Tor unter. Der TSV steht damit in diesem Jahr weiterhin bei drei mickrigen Törchen. Drei Gegentore – alle nach Standards