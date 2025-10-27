Sechste Niederlage im sechsten Auswärtsspiel – Gräfelfing fehlt „Spielglück“ bei Alte Haide

Der TSV Gräfelfing verliert bei Alte Haide und holt damit auch im sechsten Spiel in der Fremde keine Punkte. Nächste Woche steht der Kellerkracher an.

Fußball-Kreisligist TSV Gräfelfing bleibt auswärts weiterhin punktlos. Beim FC Alte Haide im Norden Schwabings musste das Team von Trainer Andreas Gries am Samstag im sechsten Auswärtsspiel die sechste Niederlage hinnehmen, bei einem Torverhältnis von 3:22.

„Eigentlich war es ein Spiel auf Augenhöhe, aber uns hat das nötige Spielglück gefehlt“, fasste Gries die 0:3-Pleite zusammen. Die Führung für die Gastgeber fiel kurz vor der Halbzeitpause, als Gräfelfing einen Eckball zunächst klären konnte, Moses Taheri dann aber aus dem Rückraum per Flachschuss ins Tor traf. „So etwas passiert uns leider zu oft, da müssen wir wacher sein“, bemängelte der TSV-Trainer.

Entschieden war die Partie damit noch lange nicht. „Wir sind mit viel Mut aus der Kabine gekommen, haben auch mit den Spielern aus der zweiten Mannschaft noch mal neuen Schwung gebracht“, so Gries. Doch Jonas Einloft scheiterte am Pfosten, und auf der Gegenseite traf Valentin Frey aus dem Gewühl heraus zum 2:0. Dass es nicht der Tag der Gräfelfinger war, wurde spätestens dann ersichtlich, als auch Kapitän Simon Edelmann per Kopf am Aluminium scheiterte. In der Nachspielzeit erhöhte Alexandro Ketikidis nach einer Ecke sogar noch auf 3:0.

„Wir brauchen jetzt alle Mann.“

Andreas Gries

Die Niederlage war laut dem Gräfelfinger Trainer nicht der fehlenden Qualität der ersatzgeschwächten Gräfelfinger geschuldet. Allerdings fehle einigen Spielern etwas die Spielpraxis und der Trainingsrhythmus. In den kommenden Wochen hofft der TSV-Coach daher auf eine hohe Beteiligung an den Trainingseinheiten und möglichst hohe Anwesenheit bei den Spielen. „Wir brauchen jetzt alle Mann“, fordert Gries. Am Sonntag empfängt Schlusslicht TSV Gräfelfing den TSV Solln, der ebenfalls im Kreisliga-Tabellenkeller feststeckt.