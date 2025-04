Sechsmal die Note 1 – Löwen-Party gegen Energie Cottbus nach irrem Tordiebstahl

Der war drin: Soichiro Kozuki (liegend) trifft zum vermeintlichen 1:0 für 1860 München, Schiedsrichter Bickel gibt den Treffer nicht. – Foto: Screenshot Magenta TV

Der TSV 1860 München hat einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Doppelpacker Hobsch will in der Englischen Woche nachlegen.

Sa., 05.04.2025, 14:00 Uhr TSV 1860 München TSV 1860 FC Energie Cottbus FC Energie 5 1 München – Löwenfans schlugen die Hände über dem Kopf zusammen, konnten kaum glauben, was sie da auf dem Rasen des Grünwalder Stadions zu sehen bekamen. War in dieser Saison häufig so, wenn 1860 wieder einmal vor heimischem Publikum kläglich das Spiel abschenkte. Doch an diesem Samstagnachmittag mischte sich kurz vor dem Spielende ein Gesang unter den Löwen-Anhang, den man lange nicht mehr gehört hatte am Giesinger Berg. „Oh wie ist das schön“ skandierte die Masse, feierte ihre furios aufspielenden Lieblinge. 5:1 (3:0) gegen den Tabellenzweiten Cottbus, die mit Abstand beste Saisonleistung.

1860-Coach Patrick Glöckner ging noch einen Schritt weiter. Auf 113 Drittligaspiele kann der 48-Jährige als Coach zurückblicken. „Das war wahrscheinlich die beste Leistung einer meiner Mannschaften“, frohlockte Glöckner nach der Partie. Doch bevor die Löwenparty ihren Gang nahm, herrschte zunächst kolossales Entsetzen im Grünwalder. Denn das erste Mal jubeln durften die Sechzger bereits nach vier Minuten, als Soichiro Kozuki eine Hereingabe von Patrick Hobsch über die Linie drückte. „Gefühlt hat er fast das Netz berührt, ich war fassungslos.“