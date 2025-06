Sechshelden II findet gegen Flammersbach nicht den Dreh

Haiger. Vielleicht wird das 1:1 (0:1) zwischen dem SSV Sechshelden II und dem FC Flammersbach im Kampf um einen Platz in der Fußball-B-Liga ja doch etwas wert sein. Freddy Stoll vom SSV Sechshelden mochte am Freitagabend aber nicht so recht daran glauben. Er bilanzierte nach dem zweiten 1:1 seiner Elf: „Das wird für uns zu wenig sein, um aufzusteigen. Wir haben unsere Hausaufgaben in beiden Spielen nicht gemacht.“ Eine Hoffnung bleibt den Alemannen aber: Ein 0:0 im abschließenden Spiel zwischen dem FC Flammersbach und der SSG Breitscheid II (Dienstag, 19 Uhr) würde sie in die B-Liga hieven. Ein Albtraum für Spieler wie für Organisatoren der Relegationsrunde wäre ein drittes 1:1. Dann gäbe es in dieser Runde nach drei Spielen keinen Sieger.