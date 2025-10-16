Sechsfache Torschützenkönigin: Susanne Fiedler trifft mit 57 Jahren noch in der Kreisliga

Wir schreiben das Jahr 1995. Borussia Dortmund wird Deutscher Meister. Die Münchner Löwen sind gerade aus der Bayernliga in die Bundesliga durchmarschiert. Die Torjäger-Krone holen sich mit jeweils 20 Treffern Heiko Herrlich und Mario Basler. Im regionalen Fußball sorgt eine junge Stürmerin für Furore: Susi Gubo schießt für die Frauen des SV Kochel 28 Tore in der Bezirksliga, öfter als sie trifft niemand im Landkreis. Im Jahr 2025 sind die Münchner Löwen längst wieder drittklassig, Mario Basler ist Fernsehkommentator. Und Susanne Gubo? Die ist 57 Jahre alt, heißt inzwischen Susanne Fiedler – und schießt weiter jede Menge Tore. Allerdings nicht mehr beim SV Kochel, sondern für die SG Isarwinkel in der Kreisliga.

Fußballspielen war schon immer ihr großer Traum. Diesen konnte sie in den frühen 1970er-Jahren allerdings nicht mehr ausleben, nirgendwo in der Umgebung gab es ein Fußball-Mädchen-Team. Die FF Geretsried versuchten zwar mal, eines auf die Beine zu stellen, doch dieses Experiment wurde schon nach kurzer Zeit beendet. Überliefert ist aus dieser Zeit nur ein Spruch, über den sie auch als 57-Jährige noch lachen muss: „Mein Papa ist mal zu spät zu einem Spiel gekommen, und da hat einer zu ihm gesagt: Gubo, wo bleibst du denn? Deine Tochter ist der beste Mann auf dem Platz.“

Wer Fiedler auf dem Kunstrasenplatz auf der Flinthöhe sieht, der kommt nicht auf die Idee, dass da eine 57-Jährige über den Platz läuft. Sie ist zwar nicht mehr wie früher die schnellste Frau auf dem Feld, aber immer noch gertenschlank. Mit ihren teils 40 Jahre jüngeren Gegenspielerinnen kann sie immer noch gut mithalten. Wie schafft man es, so lange topfit zu bleiben? „Durchs Fußballspielen“, antwortet Fiedler. Darüber hinaus geht sie zum Joggen und macht Workouts.

Susanne Fiedler ist sechsmalige Torschützenkönigin

Ihre Laufbahn als Fußballerin nahm erst so richtig Fahrt auf, nachdem sie ihren späteren Ehemann kennengelernt hatte: „Ich hab‘ immer an ihn hingebenzt, dass ich Fußball spielen möchte“, erzählt sie schmunzelnd. Ihr Lebensgefährte hatte einen guten Draht zum SV Kochel und stellte den Kontakt her. Mit 19 Jahren hatte sie zum ersten Mal in ihrem Leben die Möglichkeit, regulär am Spielbetrieb teilzunehmen. Und plötzlich ging alles ganz schnell: Gubo stieg mit den Kochlerinnen in die Bezirksliga auf, wurde in die Oberbayern-Auswahl berufen und dann sogar in die Bayern-Auswahl: „Die Leute vom Verband haben mir gesagt, sie würden mich gerne weiter fördern, aber dafür müsste ich höherklassig spielen.“

Der FFC Wacker München klopfte an, Gubo winkte ab: „Ich habe mir gedacht: Für eine richtige Fußball-Karriere bin ich mit 24 Jahren zu alt.“ Nachdenklich fügt sie hinzu: „Wenn ich damals gewusst hätte, dass ich mit 57 Jahren immer noch spiele, hätte ich es vielleicht doch machen können.“ Zugleich betont sie: „Die Zeit in Kochel war äußerst schön, ich bereue keine Minute.“ Gleich sechsmal wurde sie Torschützenkönigin im Landkreis: 1995, 1999, 2000, 2002, 2006 und 2007.

Tochter Annalena spielt in Österreich

Die Kochlerinnen stiegen zwar nicht ab, doch irgendwann trennten sich die Wege der Spielerinnen. Susanne Fiedler zog nach Bad Tölz um und wurde Mutter von zwei Töchtern. Sie pausierte kurz, doch ohne Fußball hielt sie es nicht lange aus. Da kam es wie gerufen, dass der SV Bad Tölz quasi in der Nachbarschaft eine Kleinfeld-Mannschaft gründete. Fiedler kickte mit und hoffte, dass sie irgendwann mal mit ihren Töchtern auf dem Spielfeld stehen kann.

Bis es so weit war, musste sie sich allerdings noch gedulden. Im Gegensatz zu ihrer Mutter entschloss sich Annalena Fiedler, sich dem FFC Wacker München anzuschließen. Sie durchlief die Nachwuchsteams und kickte schließlich in der Regionalliga Süd. „Sie haben eigentlich nur gegen Buben gespielt, und die haben sie hergespielt“, erinnert sich Susanne Fiedler. „Sie durften keine hohen Bälle spielen, mit einem Kontakt ging’s nach vorne. Es war der Wahnsinn, da zuzusehen.“ Schließlich wechselte Annalena Fiedler nach Österreich zum FC Wacker Innsbruck in die Future League.

„Ich weiß, dass ich abgebaut habe“

Susanne Fiedler

Doch dann beschloss sie, in den Isarwinkel zurückzukehren und spielt nun schon seit einigen Jahren mir Mama Susanne und ihrer Schwester Antonia in einer Mannschaft. „Ich finde das toll, das ist was Besonderes“, freut sich die Mutter. Auch mit 57 Jahren sei sie noch immer aufgeregt vor den Spielen: „Ich weiß, wie ich früher gespielt habe und weiß, dass ich abgebaut habe.“ Wobei sie unter dem neuen Trainergespann Lukas Hintermeier/Florian Nietzel gerade extrem viel dazulerne: „Sie trainieren uns nicht nur, sondern sie lehren uns Fußball. Es geht um Ballsicherheit und nicht darum, den Ball einfach nach vorne zu dreschen. Ich muss nachdenken und schauen, was ich gut mache und was ich anders machen sollte.“

Der 24-jährige Hintermeier, der für den BCF Wolfratshausen in der Bezirksliga kickt, ist von seiner 33 Jahre älteren Schülerin begeistert: „Susanne ist eine Führungsperson, gibt viel für den Fußball, ist fast immer da. Sie fehlt nur mit Begründung und stellt ihre Arbeitszeiten um, wenn es sein muss.“ Immer noch habe die Stürmerin „viel Power, auch gegen den Ball“. Hintermeier schwärmt: „Sie ist genau der Spielertyp, den du als Trainer haben willst.“