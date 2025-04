Sechserpack von Kalter: FC Inden/Altdorf feiert 11:3-Kantersieg

Ein Spiel, das in Erinnerung bleiben wird: Max Kalter, offensiver Mittelfeldspieler des FC Inden/Altdorf, war beim 11:3-Erfolg gegen Rhenania Mariaweiler in absoluter Torlaune. Sechs Treffer und ein Assist – ein nahezu historischer Nachmittag für den 31-jährigen Rechtsfuß, der seit Jahren für seine Torgefahr bekannt ist.

„Das war schon ein absoluter Sahnetag für mich – vorher habe ich noch nie so viele Tore in einem Spiel erzielen können“, sagt Kalter im Rückblick auf das torreiche Spektakel. Trotz des klaren Endstands war die Partie anfangs kein Selbstläufer. „Zu Beginn des Spiels haben wir es uns, wie schon häufiger diese Saison, selber schwer gemacht und waren nicht konsequent genug“, erklärt Kalter. „Mariaweiler war dagegen eiskalt vorm Tor und hat seine Chancen genutzt.“

Doch der FC Inden/Altdorf bewies Moral. „Wir konnten jedes Mal kurz nach einem Rückstand den Ausgleich erzielen und sind dann noch vor der Halbzeit in Führung gegangen“, so Kalter. „In der zweiten Halbzeit haben wir dann eine super Leistung auf den Platz gebracht und hinten nichts mehr zugelassen.“

Keine Torvorgabe – dafür umso mehr Effektivität

Nach 29 Treffern in der Vorsaison steht Kalter nun bereits bei 20 Toren. Ein Ziel für die laufende Spielzeit hat er sich dennoch nicht gesetzt. „Ehrlich gesagt war ich schon ziemlich überrascht von der Anzahl der Tore in der letzten Saison. Mir ist wichtiger, dass wir die Saison als Mannschaft zufriedenstellend beenden.“

Auf die Frage, warum sich in seiner Vita – trotz beeindruckender Zahlen – nur ein einziger Einsatz in der Bezirksliga findet, antwortet Kalter ohne Bedauern: „Für mich stand immer der Spaß am Fußball und das Vereinsleben im Mittelpunkt. Am liebsten habe ich mit meinen Freunden zusammen gespielt. Das war mir immer wichtiger als zu einem höherklassigen Verein zu wechseln.“ Auch gezielt nach Angeboten aus höheren Ligen gesucht habe er nie.

Ziel: Top-5 – mehr ist kaum möglich

Mit 25 Punkten rangiert der FC Inden/Altdorf derzeit auf dem sechsten Platz der Kreisliga B2 Düren. Allzu große Sprünge in der Tabelle erwartet Kalter in dieser Saison nicht mehr: „Diese Saison wird sich vermutlich für uns nicht mehr viel nach oben oder unten tun. Ich würde mich aber natürlich freuen, wenn wir es noch in die Top-5 schaffen.“

Für den FC Bayern-Fan Kalter steht fest: Erfolg ist schön – aber Kameradschaft zählt mehr. „Ich habe das immer genossen: ein funktionierendes Team, ein intaktes Umfeld – das macht für mich den Reiz im Fußball aus.“ Ein Motto, das auch nach einem Sechserpack Bestand hat.