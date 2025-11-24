Sechserpack von Joel Siepler, SG Nordweil/Wagenstadt verpasst Rekord

Wer kann schon von sich behaupten, in einem regulären Fußballspiel einmal sechs Treffer erzielt zu haben? Joel Siepler kann es. Die zweite Mannschaft der SG Nordweil/Wagenstadt hat den Weltrekord verpasst.

Der Stürmer des TuS Obermünstertal zeigte sich am Sonntag in der Kreisliga B, Staffel IV, gegen den SV Sulzburg besonders treffsicher. Fünf seiner sechs Tore beim 7:0-Erfolg der Münstertäler erzielte er dabei schon vor dem Seitenwechsel. "Joel Siepler zeigt mehr und mehr sein ganzes Potenzial. Er ist ein bodenständiger Junge und bringt viel Talent mit", so Teambetreuer Heiko Wiesler. Siepler spielt seine erste Saison bei den Aktiven und stammt aus der Nachwuchsabteilung des TuS Obermünstertal. In acht Saisonspielen kommt der 19-Jährige nun auf neun Treffer. Bemerkenswert ist dabei: Seine drei weiteren Saisontore erzielte Siepler ebenfalls alle in einem Spiel, beim 6:4 gegen den SC Zienken Anfang November.

Weltrekord verpasst



Die zweite Mannschaft der SG Nordweil/Wagenstadt stand kurz davor, den Weltrekord der längsten Siegesserie im Fußball einzustellen. Das Team von Florian Merta und Kai Hensle hatte bereits 32 Siege eingeheimst, zwei Erfolge fehlten den Bleichtälern noch, um mit dem Rekordhalter, dem saudi-arabischen Klub al-Hilal, gleichzuziehen. Am Samstag unterlag die SG jedoch in der Kreisliga B, Staffel V, beim SC Gutach-Bleibach II mit 1:2. Die Gäste waren zwar früh in Führung gegangen, kassierten aber in der 60. Minute den Ausgleich und nur fünf Minuten darauf den entscheidenden Treffer – durch ein Eigentor. Archiv: Wer einen Blick ins "Guinness Buch der Rekorde" wirft, erfährt Erstaunliches. Zum Beispiel, wer aktuell den Weltrekord der längsten Siegesserie im Fußball hält, aufgestellt in der vergangenen Saison. Es ist der saudi-arabische Klub al-Hilal mit 34 Siegen in Folge.