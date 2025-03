Sechserpack! Ricco Frohn schießt VfL Erp zum Kantersieg

Ricco Frohn vom VfL Erp trifft beim 8:0 gegen den SC Fliesteden III sechsfach und bereitet ein weiteres Tor vor. Der Flügelstürmer führt die Torjägerliste mit großem Vorsprung an – und hat mit seinem Team noch Großes vor.

„Das Spiel ging schon sehr gut für uns los, da wir Fliesteden früh unter Druck gesetzt und zu Fehlern gezwungen haben“, erklärt Frohn rückblickend. „Nach dem frühen 1:0 lief es dann aber eher schleppend. Aber im Fußball gibt es manchmal so Tage, an denen einfach alles klappt.“

Manche Tage laufen einfach perfekt – Ricco Frohn hat am Wochenende einen solchen erlebt. Der 25-jährige Offensivspieler des VfL Erp erzielte beim 8:0-Auswärtssieg gegen den SC Fliesteden III gleich sechs Tore und bereitete einen weiteren Treffer vor. Ein Sechserpack, wie er im Buche steht.

Besonders ein Treffer wird ihm wohl in Erinnerung bleiben: „Das 3:0 kurz vor der Halbzeit habe ich per Fallrückzieher erzielt – wahrscheinlich das beste Beispiel für so einen Tag.“ Nach der Pause nahm die Partie ihren Lauf: „Wir haben es als Mannschaft in der zweiten Halbzeit sehr gut gemacht, einige Kombinationen und sehr gefährliche Angriffe herausgespielt. Alles in allem war es ein guter Tag – für mich persönlich, aber vor allem auch für das Team.“

Mit nun 34 Saisontreffern führt Frohn die Torjägerliste der Kreisliga C4 Rhein-Erft souverän an – im Schnitt trifft er doppelt pro Spiel. Seine Stärken sieht er in der Offensive klar verortet: „Ich bin relativ schnell, technisch gut und sehr abschlussstark, sowohl aus der Entfernung als auch im 1-gegen-1“, sagt er selbstbewusst. Auch bei ruhenden Bällen ist er gefährlich: „Durch viel individuelles Sondertraining sind meine Freistöße ganz gut, würde ich sagen.“

Nur in einem Bereich sieht Frohn Luft nach oben – mit einem Augenzwinkern: „Die Defensivarbeit ist definitiv ausbaufähig.“

Duell mit Bergheim wirft Schatten voraus

Trotz der überragenden Offensive liegt Erp aktuell mit sieben Punkten Rückstand auf Tabellenführer FC Bergheim II nur auf Platz zwei. Das direkte Duell in zwei Wochen könnte zur Vorentscheidung werden.

„Wir hatten in der Hinrunde einige unglückliche Spiele, bei denen wir viele Punkte liegengelassen haben“, erklärt Frohn. „Aber ich sage immer: Am Ende wird abgerechnet!“ Die Hoffnung auf den Aufstieg ist groß: „Bergheim ist eine starke Konkurrenz, aber wir sind auch nicht umsonst mit großem Abstand Tabellenzweiter. Ich habe vollstes Vertrauen in meine Mitspieler.“

Vom Bezirksligaspieler zum Torjäger in Erp

Vor seinem Wechsel nach Erp war Frohn zwei Jahre für den FC Hürth II in der Bezirksliga aktiv, anschließend spielte er für Alemannia Pingsheim in der Kreisliga A. Den Wechsel in die C-Liga erklärt er mit persönlichen Gründen – und einer besonderen Familiengeschichte.

„Corona und ein Autounfall haben mir damals einen Strich durch die Rechnung gemacht, sodass ich beim FC Hürth nicht weiter berücksichtigt wurde“, so Frohn. „In Pingsheim habe ich dann die Aufgabe gesehen, dem Verein zum Aufstieg zu verhelfen – was auch geklappt hat.“

Sein Großvater wohnte nur wenige Kilometer entfernt – das gab den Ausschlag: „Da er mich nochmal spielen sehen konnte, war die Entscheidung leicht.“ Als dann viele seiner Mitspieler mit nach Erp wechselten, war klar: Frohn geht mit.

Und wie sieht es mit einer Rückkehr in die höheren Ligen aus? Der 1,80 Meter große Angreifer hält sich alle Optionen offen: „Ich sage niemals nie“, meint Frohn. Die Tore sprechen aktuell ohnehin für sich.