Sechserpack in 60 Minuten: Emil Gert überragt beim 11:1-Kantersieg

Gert ordnet seine Leistung klar ein: „Wir waren als Mannschaft von der ersten Minute an hellwach und haben unseren typischen Offensivfußball gespielt.“ Seine Treffer führt er auch auf die Unterstützung zurück: „Dass es für mich persönlich so extrem gut lief, lag vor allem auch an den starken Vorlagen meiner Mitspieler. Ich musste oft nur noch richtig stehen und einschieben.“

Beim 11:1-Erfolg gegen die SpG Heidesee/Deutsch Wusterhausen II erzielte Gert sechs Tore und bereitete einen weiteren Treffer vor. Vor 67 Zuschauern traf er bereits in der 3. und 4. Minute, legte in der 33., 44., 51. und 60. Minute nach und war damit der prägende Spieler der Partie.

Tore als Teamarbeit

Wie er seine Treffer erzielt, ist für den Angreifer zweitrangig. „Wie genau, ist mir eigentlich egal. Hauptsache, der Ball landet im Netz.“ Besonders schätzt er jedoch mannschaftlich herausgespielte Treffer: „Am schönsten sind natürlich die Tore, die wir uns vorher als Team stark herausspielen.“

Ein neues Team wächst zusammen

Die aktuelle Saison ist für Borussia Mahlow eine besondere: Die Herrenmannschaft existiert erst seit dieser Spielzeit. „Nicht nur ich bin neu, sondern im Grunde die gesamte Mannschaft“, erklärt Gert. Den schnellen Zusammenhalt führt er auf mehrere Faktoren zurück: „Dass wir schon so weit sind, haben wir vor allem dem Vorstand und unseren beiden Kapitänen Jannick Pischke und Niklas Grabow zu verdanken.“

Sein eigener Wechsel erfolgte nach einer kurzen Pause vom Fußball: „Ich kam aus einer kurzen fußballlosen Zeit, war aber von der Idee einer neuen Herrenmannschaft direkt begeistert und habe von Anfang an versucht, mitzuhelfen.“ Trotz der noch jungen Teamgeschichte zieht er ein positives Zwischenfazit: „Auch wenn wir in unserer Premierensaison vielleicht noch keine Trophäen gewinnen, bin ich unheimlich stolz auf das, was wir bisher als Team geschafft haben.“

Vorbild und Mannschaftsgedanke

Bei der Wahl seiner Vorbilder nennt Gert einen prominenten Namen: „Unter den Profis ist es ganz klassisch Thomas Müller, auch wenn es ihn mittlerweile nach Kanada verschlagen hat.“

Passend dazu bleibt für ihn das Kollektiv entscheidend: „Ansonsten mag ich aber eher ganze Teams, denn alleine kann niemand ein Spiel gewinnen. Das gilt auch für uns: Bei uns in der Mannschaft möchte ich niemanden hervorheben. Wir gewinnen und verlieren zusammen.“

Am effektivsten sieht sich Gert in offensiven Rollen: „Am liebsten spiele ich als Flügelstürmer oder in einer Doppelspitze. Dort habe ich die besten Möglichkeiten, gefährliche Chancen zu kreieren und für Tore oder Vorlagen zu sorgen.“

Saisonphase und Ziele

In der 1. Kreisklasse Staffel A Dahme/Fläming steht Borussia Mahlow aktuell auf Platz vier. Gert bewertet die Lage differenziert: „Auch wenn die Tabellenspitze schon etwas entfernt ist und wir leider im Pokalhalbfinale ausgeschieden sind, können wir mit der bisherigen Saison sehr zufrieden sein. Wir haben uns als Team toll entwickelt.“

Für den Endspurt formuliert er klare Ziele: „Wir wollen natürlich noch so viele Punkte wie möglich holen und schauen, was nach oben hin noch geht.“ Voraussetzung dafür sei Konstanz: „Das schaffen wir aber nur, wenn wir weiter konzentriert bleiben und hart an uns arbeiten.“

Individuell setzt Gert auf Kontinuität statt großer Ankündigungen: „Das Wichtigste ist erst einmal, verletzungsfrei zu bleiben und weiterhin so viel Spaß am Fußball zu haben.“ Wenn er dabei regelmäßig Leistung bringt, ist sein Anspruch erfüllt: „Wenn ich der Mannschaft dann noch regelmäßig mit guten Leistungen helfen kann, bin ich sehr zufrieden.“

Ein Highlight und große Träume

Das Spiel gegen Heidesee wird für ihn besonders bleiben: „Das Spiel vom Wochenende mit sechs Toren und einer Vorlage war sportlich auf jeden Fall ein Highlight, das man so schnell nicht vergisst.“

Langfristig richtet sich der Blick nach vorne: „Langfristig möchte ich mit meiner Mannschaft natürlich auch mal Trophäen gewinnen und mithelfen, Borussia Mahlow weiter nach vorne zu bringen.“