Sechserpack beim 10:2-Sieg: Ahmet Acikgöz ist Spieler der Woche

In dieser Woche hat sich Ahmet Acikgöz von Türkspor Heidenheim unter vielen Konkurrenten aus Württembergs Amateurfußball durchgesetzt. Beim 10:2-Sieg gegen den SV Söhnstetten hat der 26-Jährige sechs Tore geschossen und zwei weitere vorbereitet. Aufgrund dieser Leistung ist Acikgöz unser FuPa-Spieler der Woche.

FuPa Württemberg präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

Ahmet Acikgöz: Die Freude war natürlich riesig über meine eigene Leistung, noch mehr aber hat es mich gefreut, dass wir als Mannschaft so eine gute Leistung zeigen konnten. Klar haben wir uns über das Ergebnis gefreut, aber der Fokus liegt bei den kommenden Spielen.

FuPa: Beim 10:2-Sieg gegen den SV Söhnstetten hast du sechs Treffer erzielt – darunter drei in elf Minuten – und zwei weitere vorbereitet: Wie habt ihr nach Abpfiff gefeiert und wie waren deine Emotionen nach dem Spiel?

So., 01.06.2025, 15:00 Uhr

FuPa: Acht Scorer in nur einem Match: Inwiefern erinnerst du dich an eine ähnlich furiose Leistung in deiner bisherigen Karriere?

Ahmet Acikgöz: Als individuelle Leistung an Zahlen gemessen war das bis jetzt mein erfolgreichstes Auftreten und ich hoffe, das ist ein Start für solch weitere Leistungen.