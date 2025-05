Sechser-Abstiegsrunde ist möglich

Mainz-Bingen. Die letzte reguläre Saison-Woche läuft für die Teams aus dem Kreis Mainz-Bingen. Und für einige Mannschaften stehen am kommenden Wochenende noch „Endspiele“ um den Aufstieg oder den Klassenerhalt an. Auf die noch Entscheidungsspiele bei Punktgleichheit oder auch Aufstiegsspiele gegen Tabellenzweite aus anderen Ligen folgen könnten. Wir geben einen Überblick, für welche Mannschaften es zum Saison-Abschluss noch um etwas geht.

Abstiegskampf: Die TSG Bretzenheim hat den Klassenerhalt in der eigenen Hand, muss dabei aber vielleicht einen Umweg in Kauf nehmen. Aktuell ist die TSG Tabellen-11. mit 35 Zählern, punktgleich mit dem SV Steinwenden (10.) sowie der TSG Pfeddersheim (12.) und einen Punkt vor FK Pirmasens II (13.). Die Mannschaften auf den Plätzen 10 und 11 bleiben sicher in der Liga, der 12. und der 13. muss möglicherweise absteigen. Gewinnt die TSG Bretzenheim am Sonntag um 15 Uhr gegen Jahn Zeiskam und lassen Steinwenden (bei TuS Steinbach) oder Pfeddersheim (bei der TuS Marienborn) Punkte liegen, hat die Elf von Timo Schmitt den Klassenverbleib geschafft. Gelingt den Bretzenheimern kein Sieg, sind sie auf Schützenhilfe angewiesen – auch vom VfB Bodenheim, der gegen Pirmasens II spielt. Sind die Bretzenheimer am Ende punktgleich mit einem Team oder mehreren Teams auf den Plätze 12 oder 13, kommt es zu Entscheidungsspielen um die Endplatzierung.

Aufstiegskampf: SVW Mainz hat noch eine kleine Chance, die Aufstiegsspiele zu erreichen. Dazu müssen die Weisenauer am Sonntag um 15 Uhr das Heimspiel gegen TSG Jockgrim gewinnen, und der aktuelle Tabellenzweite SV Büchelberg muss zu Hause gegen FG Mutterstadt verlieren. Dann wären SVW und Büchelberg punktgleich und es käme zu einem Entscheidungsspiel um die Vizemeisterschaft.

Abstiegskampf: Fortuna Mombach benötigt am Sonntag um 15 Uhr gegen den Ludwigshafener SC noch einen Punkt, um den 14. Platz abzusichern. Verliert die Fortuna, ist sie mit dem LSC punktgleich, und es kommt zu einem erneuten Duell der beiden Teams um den 14. Platz. Dass dieser zum Klassenerhalt reicht, ist indes nicht sicher. Der 15. steigt auf jeden Fall ab.

Bezirksliga Rheinhessen

Abstiegskampf: Der Tabellen-12. VfR Nierstein benötigt im Heimspiel gegen Fontana Finthen am Sonntag um 15 Uhr noch einen Punkt für den sicheren Klassenerhalt. Im Falle einer Niersteiner Niederlage kann der Tabellen-13. FC Aksu Mainz mit einem Sieg gegen den FSV Nieder-Olm noch nach Punkten zum VfR aufschließen. Dann gäbe es ein Entscheidungsspiel um den 12. Platz zwischen Nierstein und Aksu. Der Sieger wäre gerettet. Der Verlierer müsste hoffen, dass der 13. Platz reicht. Der FSV Oppenheim beendet die Saison sicher auf dem 14. Rang – und muss hoffen, dass auch dieser noch den Klassenerhalt bringt.

A-Klasse Mainz-Bingen

Abstiegskampf: Es kann in dieser so kuriosen Liga tatsächlich passieren, dass am Ende der Saison sechs Mannschaften punktgleich sind und diese Teams dann noch eine Entscheidungsrunde um den Klassenerhalt spielen. Gefährdet sind noch alle Teams auf den Plätze 6 bis 14: SV Ober-Olm (36 Punkte), Alemannia Laubenheim (36), Fiam Italia Mainz (36), TuS Dexheim (35), SV Klein-Winternheim (35), SG Bingerbrück/Weiler (35), SG Harxheim/Gau-Bischofsheim (33), TSV Wackernheim (33) und TSV Stadecken-Elsheim (30). Wenn am letzten Spieltag Wackernheim beim 1. FC Schwabsburg und Harxheim/Gau-Bischofsheim gegen Ober-Olm gewinnen, Bingerbrück/Weiler gegen Laubenheim, Klein-Winternheim bei SG Basara/Moguntia 1896 Mainz und Dexheim bei Fiam Italia jeweils unentschieden spielen, stünden tatsächlich sechs Mannschaften bei 36 Zählern, und es würde in einer Sechser-Entscheidungsrunde ausgespielt werden, welches Team die Saison auf dem 13. Rang beendet – der zum Abstieg führen kann, aber nicht muss.

Gewinnt hingegen Stadecken-Elsheim gegen Meister SKC Barbaros Mainz und verlieren Wackernheim sowie Harxheim/Gau-Bischofsheim, hätten diese drei Clubs alle 33 Punkte, und die Plätze 12 bis 14 werden in einer Dreier-Runde ausgespielt. Es ist aber auch möglich, dass die Runde ohne Entscheidungsspiele im Abstiegskampf zu Ende geht: Wenn von Wackernheim oder Harxheim/Gau-Bischofsheim ein Team unentschieden spielt, das andere verliert und Stadecken-Elsheim ebenfalls nicht siegt.

B-Klassen Mainz-Bingen

Aufstiegskampf: In der Ost-Staffel gibt es ein Fernduell um Platz eins zwischen SVW Mainz II (72 Punkte, gegen FSV Saulheim II) und Sopvgg. Essenheim (70, gegen SV Klein-Winternheim II). Bei einem Sieg ist SVW II Meister und Aufsteiger, bei anderen SVW-Ergebnissen kommt es auf das Ergebnis aus Essenheim an.

Abstiegskampf: Die Teams, die die Runde auf den Plätze 14 und 15 abschließen, müssen noch um den Klassenerhalt bangen. Betroffen sind in der Ost-Staffel FSV Oppenheim II (12. mit 29 Punkten), UDP Mainz (13., 27), TSV Uelversheim (14., 27) und Spvgg. Selzen (15., 25). Dabei kommt es zu den direkten Duellen Selzen – Oppenheim und Uelversheim – UDP. In der West-Staffel geht es noch zwischen SNK Bosnjak Mainz (14. mit 15 Punkten) und SV BW Münster-Sarmsheim (15., 12) um den möglicherweise rettenden 14. Platz. Bosnjak genügt dafür ein Remis beim VfL Frei-Weinheim. Münster-Sarmsheim trifft auf TSG Heidesheim.

C-Klassen Mainz-Bingen

Aufstiegskampf: Zwischen FC Aksu Mainz II (55 Punkte) und SV Ober-Olm II (54) entscheidet sich in der Mitte-Staffel der Teilnehmer an der Aufstiegsrunde. Aksu II ist am letzten Spieltag spielfrei. Ober-Olm II kann also mit einem Sieg bei der SG Harxheim/Gau-Bischofsheim II noch vorbeiziehen. In der West-Staffel kommt es zum Endspiel um Platz zwei zwischen TSV Saulheim (64 Punkte) und FSC Ingelheim (62). Dem TSV genügt dabei ein Remis.