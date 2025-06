Sechs Zugänge und drei Abgänge beim Oberliga-Vizemeister

Die 17-jährige Ella Blücher wechselt vom TSV Schwaben Augsburg zu unserer Frauenmannschaft auf den Schlossberg und wird zukünftig unsere Frauen im offensiven Mittelfeld unterstützen. FCH Frauen Cheftrainerin Chantal Bachteler über den kommenden Zuwachs in ihrer Mannschaft: „Mit Ella stößt ein sehr gut ausgebildetes Talent zu uns. Sie ist technisch sehr versiert und kann in den Offensivreihen flexibel eingesetzt werden. Schon als sehr junge Spielerin war sie eine wichtige Stütze in der Regionalliga und konnte erste höherklassige Erfahrungen sammeln.“

Weiteren Zuwachs im Mittelfeld bekommen unsere FCH Frauen durch Svea Fleischmann. Die 20-Jährige zentrale Mittelfeldspielerin kommt von den Frauen des VfB Stuttgarts zu uns. „Eine sehr ehrgeizige und vorbildliche Spielerin, auf die wir uns ganz besonders freuen. Svea wird uns mit ihrer Spielintelligenz sicherlich viel Freude bereiten und unser Mittelfeld weiter verstärken“, so Chantal Bachteler. Ebenfalls direkt vom VfB Stuttgart wird auch Laura Bozenhardt zu uns kommen. Die 22-jährige wird in der kommenden Saison das Torwartteam unserer FCH Frauen ergänzen. „Laura passt menschlich perfekt zu uns. Sie konnte in den letzten beiden Jahren beim VfB auf höchstem Niveau arbeiten, war aber sehr vom Verletzungspech geplagt. Sie komplettiert damit das Torhüterinnen-Team von Inka Reineke um Janina Liber und Celine Fuchs“, so die Leiterin des Frauen- und Mädchenfußball Christina Studener.