Sechs Zugänge mit Oberliga-Erfahrung für Sparta Bilk

Bilk-Spieler schauen auf die Zugänge. – Foto: Christian Haas

Die Ambitionen der DJK Sparta Bilk sind unübersehbar. Mit jedem weiteren Transfer wächst die Qualität des Kaders, der inzwischen mit zahlreichen ehemaligen Oberliga-Spielern besetzt ist. Die Frage lautet nicht mehr, ob Sparta konkurrenzfähig ist - sondern wie schnell die Mannschaft ihr Potenzial auf den Platz bringt.

„Nicht kleckern, sondern klotzen“ - nach diesem Motto scheinen die Verantwortlichen beim Bezirksliga-Klub DJK Sparta Bilk während dieser Sommerpause vorzugehen. Auch wenn die Wechselperiode noch einige Wochen andauert, dürfte der Tabellenvierte der gerade abgelaufenen Saison aus dieser als „Transfer-Meister“ hervorgehen.

In den Jahren zuvor hatte sich der 32-Jährige hingegen eher den Ruf eines Aufstiegsexperten erworben. Mit TVD Velbert marschierte El Boudihi einst von der Bezirksliga bis in die Oberliga durch. Mit dem MSV Düsseldorf und dem 1. FC Monheim durfte der Rechtsfuß später noch zwei weitere Male einen Oberliga-Aufstieg feiern. Ob der Deutsch-Marokkaner im kommenden Sommer auch im Bilker Dress die Sektkorken wird knallen lassen können, wird sich zeigen.

Denn auch die Zugänge fünf und sechs, die Spartas sportlicher Leiter Marcel Krüger nun für die kommende Saison präsentierte, haben im hiesigen Amateurbereich schon einiges gesehen. Mit Youssef El Boudihi kommt ein Mittelfeldspieler, der mit dem 1. FC Wülfrath vor wenigen Wochen aus der Landesliga abgestiegen ist.

Pranjes trifft auf seinen ehemaligen Verein

An mangelnder Routine dürfte ein Aufstieg der Elf von der Fährstraße jedenfalls nicht scheitern. Diese bringt auch Aleksandar Pranjes in das Aufgebot von Jörn Heimann ein. Der mittlerweile 35 Jahre alte Linksfuß bestritt in der Hinrunde noch 13 Partien für Spartas Ligarivalen MSV Düsseldorf. In der Rückrunde war vom ehemaligen Regionalliga-Spieler bei den Düsseldorfern nichts mehr zu sehen. Für den 1. FC Saarbrücken und den Bonner SC hatte Pranjes zuvor auf dieser Ebene gespielt. Nun fügt er seiner bewegten Fußballer-Vita in Bilk ein weiteres Kapitel hinzu. Da der MSV Düsseldorf als Vizemeister nach zwei Unentschieden in der Aufstiegsrelegation dem Duisburger FV den Vortritt lassen musste, wird es für Pranjes in der kommenden Saison ein Wiedersehen mit seinem ehemaligen Klub geben.

Große Auswahl in Mittelfeld und Angriff

Dann wird Sparta versuchen, die kleine Lücke zu den Topteams der Liga zu schließen. Das Personal dazu hat Heimann allemal. Mit Toni Munoz von der SG Unterrath, Zissis Alexandris vom 1. FC Monheim, Björn Nowicki vom VfL Jüchen-Garzweiler, Jannik Weber vom TSV Solingen, El Boudihi und Pranjes kommen sechs Akteure hinzu, die alle mindestens schon in der Oberliga gespielt haben. Gerade im Mittelfeld und im Angriff verfügt Heimann künftig über die Qual der Wahl. Auch wenn mit Moubarak Abdousamadou zu Eller 04, Henrik Schnittert zum SV Solingen, Patrick Percoco zu Hilden 05/06 und Roman Nahimi zum SC West einige namhafte Kicker gingen, wirkt der Kader auf dem Papier nicht schlechter.

Entscheidend für den Erfolg wird sein, wie schnell es Heimann gelingt, aus dieser Vielzahl an Häuptlingen im Kader eine homogene Einheit zu formen.