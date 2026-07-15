Sechs Zugänge komplettieren den Kader des KFC Uerdingen Vincent Schaub ist „beeindruckt“ von der Grotenburg, Luca Thissen musste nicht lange überlegen. Die Zugänge haben große Lust auf Uerdingen. Derweil bleibt noch eine Hintertür für weitere Verpflichtungen offen. von Marvin Wibbeke · Heute, 23:00 Uhr · 0 Leser

Im Team des KFC finden sich viele neue Gesichter. – Foto: Markus Becker

Die Zeit des täglichen Countdowns und der damit verbundenen Kadervorstellung ist vorbei. Ende der vergangenen Woche hat der Oberligist KFC Uerdingen nun Louis Halfes-Meis als vorerst letzten Zugang präsentiert. Zehn Zugänge und acht Vertragsverlängerungen hatten die Uerdinger bereits bis zum Start der Vorbereitung bekannt gegeben, anschließend kamen noch sechs weitere externe Neue hinzu. Somit umfasst der Kader des KFC Uerdingen 24 Spieler, davon drei Torhüter. „Es ist allerdings nicht ausgeschlossen, dass die Mannschaft noch einmal verstärkt wird“, schreibt der KFC auf seiner Website. Wir werfen noch einmal einen Blick auf die sechs zuletzt vorgestellten Spieler.

Schaub kann auf 200 Einsätze in der Regionalliga verweisen Vincent Schaub Er bringt die wohl beachtlichste Vita aller KFC-Zugänge mit. Knapp 200 Mal stand er bei verschiedenen Regionalligisten auf dem Rasen, er stammt aus dem Nachwuchs von Fortuna Düsseldorf. Zuletzt spielte er beim neuen Konkurrenten Wuppertaler SV. Trotz seiner Erfahrung hat Schaub noch nie in der Grotenburg gespielt. „Als ich nun das erste Mal hier war, war ich schwer beeindruckt. Ich freue mich schon jetzt auf die Saison in diesem imposanten Stadion. Wir haben eine gute Truppe und werden eine gute Saison spielen“, wird er in der Mitteilung des Vereins zitiert. Trainer Julian Stöhr traut dem Offensivspieler einiges zu. „Mit seiner Erfahrung muss und wird er eine Führungsrolle einnehmen. Zusammen mit Wladimir Wagner, Yuta Inoue und Mario Knops soll er unsere Tor-Quote nach oben schrauben. Er fühlt sich auf dem linken Flügel am wohlsten und zieht gerne nach innen, kann aber auch im Zentrum spielen.“ Luca Thissen Er wechselt vom VfB Homberg zum KFC Uerdingen. Im blau-roten Trikot soll er das Mittelfeld bereichern, wie Stöhr sagt: „Er ist ein Linksfuß, was wir selten haben. Er wird unser Mittelfeld bereichern, gerade mit seiner Ballsicherheit und Übersicht. Seine Diagonalbälle zeichnen ihn aus.“ In der Homberger Mannschaft war er in der vergangenen Saison einer der wenigen Lichtblicke. In 34 Spielen erzielte er vier Tore und legte neun weitere Treffer auf. Thissen selbst freut sich sehr auf die neuen Aufgaben. „Der KFC ist ein historischer, ein geiler Verein, der nicht in die Oberliga gehört. Ich fand die Probleme, die hier häufig herrschten, immer schade. Als der Klub auf mich zu kam, war es eine simple Entscheidung für mich.“

Till Weingarten Der 22-Jährige spielte die vergangenen drei Spielzeiten beim Siegburger SV. Es waren die ersten drei Seniorenjahre für den Innenverteidiger – in allen agierte er als absoluter Stammspieler in der Defensive des SSV. Einen Großteil seiner Jugend verbrachte Weingarten bei Fortuna Düsseldorf. Seit 2017 spielte er am Flinger Broich und durchlief ab da die Mannschaften bis zur U19, für die er in der Bundesliga kickte. „Ich freue mich sehr, ab sofort für den KFC Uerdingen auflaufen zu dürfen. Ich möchte meinen Teil zum Erfolg der Mannschaft beitragen und mich hier sportlich wie persönlich weiterentwickeln“, wird er in der Mitteilung des KFC Uerdingen zitiert. Sein neuer Coach ist angetan vom jungen Verteidiger: „Till gehörte in der Oberliga Mittelrhein zu den besten Innenverteidigern. Ich bin sehr glücklich darüber, dass er uns schon frühzeitig zugesagt hat.“ Grulke will nach Verletzungen wieder angreifen Tobias Grulke Der 20-Jährige wechselt von Fortuna Düsseldorf II nach Uerdingen. Hier möchte er nach einigen Verletzungen wieder voll angreifen. „Ich hatte zuletzt mit vielen Verletzungen zu kämpfen, darunter einige Oberschenkelverletzungen und einen Kreuzbandriss, was mich in der vergangenen Saison rausgeworfen hat. Seit Februar bin ich allerdings wieder fit und hatte auch einige Einsätze. Der KFC ist ein Top-Verein, und als die Gespräche intensiver wurden, musste ich nicht lange überlegen“, so der Mönchengladbacher. Grulke kann beide Außenverteidiger-Positionen bekleiden.