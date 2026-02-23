Sechs Zugänge beim Kreisligisten und weiterer Transfer

– Foto: Robert Stolz

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Neu zur aktiven Mannschaft stößt A-Jugendspieler Leon Müller (18), der künftig offiziell im Defensivbereich eingeplant ist. Ebenfalls Teil des Aufgebots sind Lukas Böhm (19, Verteidiger) und Jan Breitenbacher (19, Stürmer). Zudem verstärken Dennis Kloos (25, Verteidiger), Danny Jr. Reichert (22, linker Flügel) und Torwart Julius Schmitt (26) das Team.

Die SGM Weikersheim/Laudenbach geht mit mehreren personellen Veränderungen in die Rückrunde der Kreisliga B7 Franken. Das Trainerteam nutzte die Winterpause intensiv und stellte den Kader gezielt breiter auf.

Die Verantwortlichen setzen auf frische Impulse und zusätzliche Stabilität für die zweite Saisonhälfte.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

TSV Ludwigsburg

Beim TSV Ludwigsburg gibt es in der Winterpause der Kreisliga B1 Enz/Murr ein bekanntes Wiedersehen: Hasan Nteli Chalil kehrt zu seinem Heimatverein zurück. Der 25-jährige Linksfuß fühlt sich auf der linken Außenseite am wohlsten und bringt neben Einsatz und Mentalität auch wertvolle Erfahrung mit.

Nach früheren Jahren im TSV-Trikot war Hasan zuletzt für Dersim Sport und den TV Aldingen in der Bezirksliga sowie für Pleidelsheim in der Landesliga aktiv. Nun übernimmt er wieder Verantwortung in Ludwigsburg. Der Verein verbindet seine Rückkehr mit klaren Ambitionen für die Rückrunde und dem Ziel, sportlich weiter anzugreifen.

