Sechs Zugänge beim Kreisligisten und weitere Verstärkung

Die zweite Mannschaft des AC Catania Kirchheim verstärkt sich in der Winterpause der Kreisliga B6 Neckar/Fils mit zwei Neuzugängen. Nour Aldden Al Moqry wechselt von der TG Kirchheim an die Jesinger Allee und soll dem jungen Team zusätzliche Erfahrung verleihen. Zudem kommt Alessandro Scarlino vom TB Neckarhausen. Der in Kirchheim bekannte Offensivspieler gilt als schneller, taktisch geschulter Akteur. Intern verbindet der Verein die Transfers mit der Hoffnung auf neue Impulse für die Rückrunde.

TV89 Zuffenhausen II

Der TV89 Zuffenhausen II verstärkt seinen Kader in der Kreisliga B5 Stuttgart/Böblingen mit gleich sechs Winterneuzugängen – ein klares Signal für eine ambitionierte Rückrunde. Mit Jean Pierre Klinger (24) kommt ein laufstarker Außenverteidiger vom 1. FC Bruchsal und SV Bruchsal, dessen Ziel klar formuliert ist: Aufstieg. Ebenfalls für die Defensive verpflichtet wurde der 21-jährige Innenverteidiger Moritz Sauer, zuletzt bei mehreren Vereinen im Raum Mannheim aktiv.

Im Mittelfeld kehrt der 19-jährige Seyyid Bachrioglou zurück, der mit Ruhe am Ball und Übersicht das Spiel strukturieren soll. Auch Rechtsverteidiger Emre Dinc (19) schließt sich erneut dem Verein an und bringt Zweikampfstärke und Ehrgeiz mit. Für Tempo auf den Flügeln sorgt Thorben Schwarz (23), der vom SV Horchheim wechselt. Komplettiert wird das Paket durch Moritz Albrecht (22), einen kommunikationsstarken Rechtsverteidiger vom Rahlstedter SC. Intern verbindet der Verein die Transfers mit klaren Aufstiegsambitionen.

