Sechs von zwölf Punkten sind das Ziel Landesliga Rhein-Neckar +++ Die SG Kirchardt hat den Klassenerhalt in der eigenen Hand +++ Am Sonntag kommt Türkspor Mannheim

Das letzte der vier Kracherspiele steht unmittelbar bevor. Wenn die SG Kirchardt ihr Heimspiel am Sonntag gegen den FC Türkspor Mannheim (Anpfiff, 15 Uhr) beendet, warten an den drei ausstehenden Spieltagen ausschließlich Konkurrenten, gegen die deutlich mehr drin sein wird.

Türkspor Mannheim ist der vierte Gegner in Serie von den Top Vier, aber der Erste, für den es um nichts mehr geht. Elf Punkte Rückstand zum Dritten und neun Zähler Vorsprung zum Fünften lassen auf eine total entspannte Endphase für die Mannheimer schließen. "Das könnte unsere Chance sein", hofft Thomas Hafner. Kirchardts Sportlicher Leiter schränkt jedoch ein, "dass unsere Konkurrenten ebenfalls noch solche Spiele vor der Brust haben und somit auf Punkte hoffen dürfen."

Im sich immer mehr zuspitzenden Abstiegskampf glaubt Hafner, "dass sich Viernheim von unten absetzen wird." Der TSV Amicitia ist von den vier bedrohten Klubs mit Abstand am besten drauf, was vier Siege aus den vergangenen fünf Partien eindrucksvoll belegen. Dagegen scheint der SV 98 Schwetzingen eher einholbar zu sein für die Kirchardter. Die Spargelstädter haben 2025 überhaupt noch nicht gewonnen und zudem den großen Nachteil, am letzten Spieltag in drei Wochen spielfrei zu sein.