Sechs Viertelfinal-Tickets im Polytan-Landespokal sind vergeben

Zwei Tickets für das Viertelfinale im Polytan-Landespokal wurden am Sonnabend bereits vergeben, vier weitere gingen am Sonntag über die Theke. Einzig die Paarungen zwischen dem VfB Ottersleben und der SG Union Sandersdorf (26. Oktober) sowie zwischen dem FSV Saxonia Tangermünde und dem Titelverteidiger 1. FC Magdeburg (22. November) finden zu einem späteren Zeitpunkt statt.

Mit einem klaren 8:1-Heimerfolg über die SG Einheit Halle haben sich die Frauen des Halleschen FC am Samstagvormittag das erste Viertelfinal-Ticket gesichert. Dabei machte Greta Luise Neubert schon in der 32. Minute ihren lupenreinen Hattrick perfekt. Nach dem zwischenzeitlichen 1:3 durch Leonie Romy Gräupner (41.) sorgten Dreierpackerin Lavina Kadler (61., 82., 86.), Alisa Ademovic (65.) und Prisca Staiger nach dem Seitenwechsel für die weiteren Treffer des diesjährigen Finalisten.

Erst vor zwei Wochen standen sich der SV Germania Hergisdorf und der SV Allemannia Jessen in der Humanas-Verbandsliga gegenüber. Damals setzte sich die Allemannia mit 5:2 durch. Auch das "Wiedersehen" am Sonntag im Landespokal entschied Jessen für sich. Natalie Clemens, Ämilia Judith Fritzsche und Nadine Helwig trafen zum 3:0-Heimerfolg.

Die Pokalreise des FC Stahl Aken geht nach dem Titelgewinn auf dem Kleinfeld auch auf dem Großfeld weiter. Mit einem souveränen 5:0-Erfolg bei der SG Kemberg/Eutzsch zogen die Akenerinnen am Samstag - angeführt von Doppelpackerin Antonia Fried - ins Viertelfinale ein.

Mit einem torreichen 9:2-Heimerfolg haben sich die Frauen des SV Allstedt am Sonntag im Kreisderby gegen den FSV Sittendorf den Viertelfinal-Einzug gesichert. Für die Allstedterinnen traf dabei Leonie Cecile Flechtner gleich fünffach. Die weiteren Treffer des SVA erzielten Pia Müller und Carolin Schliebe jeweils im Doppelpack.

In einer spannenden Schlussphase hat sich die FSG Irxleben/Niederndodeleben am Sonntag zu Gast bei Germania Wernigerode durchgesetzt. Kapitänin Christin Behling führte die FSG mit einem Doppelpack an, Madeline Handel machte mit dem zwischenzeitlichen 3:1 vermeintlich alles klar. Doch Marie Koch, die schon den ersten Treffer der Germaninnen erzielt hatte, machte die Schlussminuten noch einmal richtig spannend.

In einem ebenfalls umkämpften Viertelfinale landete der SSV Besiegdas Magdeburg am Sonntag einen minimalistischen 1:0-Erfolg bei den Wernigeröder REDS. Anja Zywitzki sorgte zur Stundenmarke für das einzige Tor der Partie und damit für den Zittersieg von Besiegdas.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

____________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!