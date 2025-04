Sechs verschiedene Torschützen beim Kantersieg

Im vom Gegner gewählten Flex-Modus (9 vs 9) kam unsere „Zweite“ zu einem Kantersieg, tat sich aber vor allem in der ersten Halbzeit mehr als schwer. In dieser konnte mal sogar froh sein, nicht in Rückstand zu geraten, vor allem als SGM-Keeper Daniel Binder einen Ball wohl erst hinter der Linie zu fassen bekam. Kurz vor dem Seitenwechsel dann aber doch die Führung, als Christoph Gümbel per Abstauber sein Team in Führung brachte. Nach einer Stunde gelang Jonas Villinger das 2:0 und als zwei Minuten später Julius Boscher das 3:0 gelang, war der Widerstand der Gäste gebrochen. David Villinger, Ameer Gharib und Jan Bögel mit einem direkt verwandelten Freistoß schraubten das Ergebnis schließlich noch auf 6:0.