Sechs Verlängerungen in der Landesliga und Bezirksliga

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Karlewski zählt seit Jahren zu den prägenden Figuren im Team und überzeugt vor allem durch seine Mentalität und Einsatzbereitschaft. Auch Mario Kuhn bleibt an Bord. Der erfahrene Flügelspieler sorgt mit seiner Dynamik regelmäßig für Gefahr im Offensivspiel.

Der SSC Tübingen setzt weiterhin auf Kontinuität im Kader. Der Landesligist aus der Landesliga Württemberg, Staffel 3, hat die Verträge mit Joschka Karlewski, Mario Kuhn und Felix Müller verlängert und bindet damit drei wichtige Leistungsträger für die kommende Saison.

Mit Felix Müller bleibt zudem ein technisch starker Offensivakteur Teil der Mannschaft, der seit seinem Wechsel im Sommer wichtige Impulse setzt.

Beim SSC zeigt man sich entsprechend zufrieden, auf dieses Trio weiter bauen zu können.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

SV 03 Tübingen

Der SV 03 Tübingen kann auch in der kommenden Saison auf wichtige Neuzugänge der laufenden Spielzeit bauen. Der Bezirksligist aus der Bezirksliga Alb hat die Verträge mit Leo Kemmer, Luis Neumann und Yassine Messaouidi verlängert.

Das Trio war erst im vergangenen Sommer zum Verein gestoßen, hat sich jedoch schnell als fester Bestandteil der Mannschaft etabliert. Mit ihren Leistungen und ihrer schnellen Integration zählen sie bereits jetzt zu wichtigen Bausteinen im Team.

Die Verantwortlichen zeigen sich entsprechend erfreut über die frühzeitigen Zusagen und setzen damit auf Kontinuität im Kader.

Mit den Verlängerungen unterstreicht der SV 03 seinen Weg, auf Entwicklung und Zusammenhalt zu bauen.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++