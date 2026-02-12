Sechs U19-Teams spielen in Gera um die NOFV-Hallenkrone In der Panndorfhalle entscheidet sich am Sonntag die Krone des Jugend-Futsals – sechs Landesmeister kämpfen um das Ticket zur Deutschen Meisterschaft. von red · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Volkhard Patten

Die Stadt Gera verwandelt sich am Sonntag ins Zentrum des ostdeutschen Jugendfußballs. Bei der U19 Futsal-Regionalmeisterschaft des Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOFV) treffen die sechs besten Mannschaften aufeinander. Es ist die Elite der Landesverbände, die hier zusammenkommt, um den begehrten Titel des Regionalmeisters auszuspielen. Doch es geht um weit mehr als eine Trophäe: Der Sieger vertritt den Verband bei den Deutschen Futsal-Meisterschaften des DFB. In der renommierten Panndorfhalle wird technischer Fußball auf höchstem Niveau geboten, wenn die Talente von morgen um jeden Zentimeter Parkett kämpfen.

>>> Hier geht es zum Spielplan. Eine Bühne für die Landesmeister Die Qualifikation für dieses Turnier war bereits ein Kraftakt. Nur wer sich in seinem jeweiligen Landesverband als Hallenlandesmeister durchgesetzt hat, darf in Gera antreten. Das Teilnehmerfeld der NOFV-Hallenmeisterschaften A-Junioren liest sich wie das Who-is-Who des regionalen Nachwuchsfußballs. Aus der Hauptstadt reist der SV Empor Berlin an, während das Land Brandenburg durch den BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow vertreten wird. Die Farben Mecklenburg-Vorpommerns vertritt der Rostocker FC, und aus Sachsen kommt der FC Eilenburg. Das Feld wird komplettiert durch den 1. FC Lok Stendal aus Sachsen-Anhalt und den thüringischen Lokalmatadoren der SG SV Borsch 1925.

Auftakt in der Gruppe A Das Turnier beginnt am Sonntag, den 15. Februar 2026, um 11 Uhr mit den Gruppenspielen. In der Gruppe A stehen sich drei Mannschaften gegenüber, die allesamt auf den Halbfinaleinzug brennen. Den Anfang macht um 11 Uhr die Begegnung zwischen dem Rostocker FC und der SG SV Borsch 1925. Für die Thüringer aus Borsch wird es darauf ankommen, die heimische Kulisse in Energie umzumünzen. Um 12 Uhr greift dann der 1. FC Lok Stendal in das Geschehen ein und misst sich mit den Rostockern. Den Abschluss der Gruppenphase in dieser Staffel bildet das Duell zwischen der SG SV Borsch 1925 und dem 1. FC Lok Stendal um 13 Uhr. Bei einer Spielzeit von jeweils 15 Minuten wird den Spielern physisch alles abverlangt. Hochspannung in der Gruppe B Zudem wird in der Gruppe B um die Platzierungen gerungen. Hier startet das Turnier um 11:30 Uhr mit der Partie zwischen dem SV Empor Berlin und dem BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow. Die Berliner gelten oft als technisch besonders versiert, doch die Brandenburger aus Blankenfelde-Mahlow sind für ihre mannschaftliche Geschlossenheit bekannt. Um 12:30 Uhr muss sich der FC Eilenburg gegen den SV Empor Berlin beweisen, bevor um 13:30 Uhr das letzte Gruppenspiel zwischen dem BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow und dem FC Eilenburg die Entscheidung über die Halbfinalteilnehmer bringt. Jedes Tor kann hier über das Weiterkommen entscheiden.