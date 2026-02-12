Sechs U19-Teams spielen in Gera um die NOFV-Hallenkrone

Die Stadt Gera verwandelt sich am Sonntag ins Zentrum des ostdeutschen Jugendfußballs. Bei der U19 Futsal-Regionalmeisterschaft des Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOFV) treffen die sechs besten Mannschaften aufeinander. Es ist die Elite der Landesverbände, die hier zusammenkommt, um den begehrten Titel des Regionalmeisters auszuspielen. Doch es geht um weit mehr als eine Trophäe: Der Sieger vertritt den Verband bei den Deutschen Futsal-Meisterschaften des DFB. In der renommierten Panndorfhalle wird technischer Fußball auf höchstem Niveau geboten, wenn die Talente von morgen um jeden Zentimeter Parkett kämpfen.
Die Qualifikation für dieses Turnier war bereits ein Kraftakt. Nur wer sich in seinem jeweiligen Landesverband als Hallenlandesmeister durchgesetzt hat, darf in Gera antreten. Das Teilnehmerfeld der NOFV-Hallenmeisterschaften A-Junioren liest sich wie das Who-is-Who des regionalen Nachwuchsfußballs. Aus der Hauptstadt reist der SV Empor Berlin an, während das Land Brandenburg durch den BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow vertreten wird. Die Farben Mecklenburg-Vorpommerns vertritt der Rostocker FC, und aus Sachsen kommt der FC Eilenburg. Das Feld wird komplettiert durch den 1. FC Lok Stendal aus Sachsen-Anhalt und den thüringischen Lokalmatadoren der SG SV Borsch 1925.
Das Turnier beginnt am Sonntag, den 15. Februar 2026, um 11 Uhr mit den Gruppenspielen. In der Gruppe A stehen sich drei Mannschaften gegenüber, die allesamt auf den Halbfinaleinzug brennen. Den Anfang macht um 11 Uhr die Begegnung zwischen dem Rostocker FC und der SG SV Borsch 1925. Für die Thüringer aus Borsch wird es darauf ankommen, die heimische Kulisse in Energie umzumünzen. Um 12 Uhr greift dann der 1. FC Lok Stendal in das Geschehen ein und misst sich mit den Rostockern. Den Abschluss der Gruppenphase in dieser Staffel bildet das Duell zwischen der SG SV Borsch 1925 und dem 1. FC Lok Stendal um 13 Uhr. Bei einer Spielzeit von jeweils 15 Minuten wird den Spielern physisch alles abverlangt.
Zudem wird in der Gruppe B um die Platzierungen gerungen. Hier startet das Turnier um 11:30 Uhr mit der Partie zwischen dem SV Empor Berlin und dem BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow. Die Berliner gelten oft als technisch besonders versiert, doch die Brandenburger aus Blankenfelde-Mahlow sind für ihre mannschaftliche Geschlossenheit bekannt. Um 12:30 Uhr muss sich der FC Eilenburg gegen den SV Empor Berlin beweisen, bevor um 13:30 Uhr das letzte Gruppenspiel zwischen dem BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow und dem FC Eilenburg die Entscheidung über die Halbfinalteilnehmer bringt. Jedes Tor kann hier über das Weiterkommen entscheiden.
Nach der Vorrunde bricht die Zeit der großen Entscheidungen an. Im ersten Halbfinale um 14:15 Uhr trifft der Erstplatzierte der Gruppe A auf den Zweiten der Gruppe B. Das Ergebnis dieses ersten Halbfinals wird den ersten Finalisten bestimmen. Um 14:45 Uhr folgt das zweite Halbfinale, in dem der Sieger der Gruppe B gegen den Zweiten der Gruppe A antritt. In diesen 15 Minuten wird die Panndorfhalle zum Hexenkessel, denn der Einzug ins Endspiel ist gleichbedeutend mit der Chance auf die deutsche Krone. Das Ergebnis des zweiten Halbfinals wird zeigen, wer die Nerven behält, wenn die Erschöpfung in die Glieder fährt.
Bevor der Champion gekürt wird, geht es um die weiteren Platzierungen. Um 15:15 Uhr spielen die Drittplatzierten beider Gruppen im Spiel um Platz 5 gegeneinander. Es ist die Chance für die Teams, das Turnier mit einem positiven Erlebnis abzuschließen. Um 15:45 Uhr folgt das Spiel um Platz 3. Hier stehen sich die Verlierer der beiden Halbfinals gegenüber. Das Ergebnis des Spiels um Platz 3 wird darüber entscheiden, wer sich zumindest die Bronzemedaille bei dieser hochkarätigen Regionalmeisterschaft sichert. Oft sind es gerade diese Spiele, in denen der pure Wille über die verbliebene Kraft siegt.
Der Höhepunkt des Sonntags ist für 16:15 Uhr angesetzt. Im Finale stehen sich die Gewinner der beiden Halbfinals gegenüber. Es sind die beiden besten U19-Futsal-Teams des gesamten NOFV-Gebietes. In 15 Minuten purer Leidenschaft wird um den Titel gekämpft. Das Ergebnis des Finales wird festlegen, wer als NOFV-Regionalmeister 2026 in die Geschichtsbücher eingeht und die Reise zur Deutschen Meisterschaft antreten darf. Bei freiem Eintritt erwartet die Zuschauer in Gera ein Fußballfest, das von den Futsal-Regeln geprägt ist: schnell, technisch brillant und bis zur letzten Sekunde unvorhersehbar.