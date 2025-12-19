Sechs U19-Talente für die U23

Der SC Spelle-Venhaus setzt seinen eingeschlagenen Weg der nachhaltigen Nachwuchsarbeit konsequent fort. Zur kommenden Saison rücken gleich mehrere Spieler aus der eigenen U19 in die U23 auf und verstärken damit den Kader der zweiten Mannschaft, die in der Bezirksliga antritt.
Aus dem älteren Jahrgang der A-Jugend stoßen Noah Holtel, Mika Löcken, Theo Bücker, Ben Nähring, Jannik Schöttmer und Philipp Moss zur U23. Die sechs Nachwuchsspieler haben in den vergangenen Jahren eine starke fußballerische Ausbildung im Verein genossen und sollen nun an den Herrenbereich herangeführt werden.
Erfolgreiche Nachwuchsarbeit
Besonders erfreulich: Die U19 des SCSV hat in dieser Saison den Aufstieg in die Niedersachsenliga geschafft und damit eindrucksvoll unter Beweis gestellt, wie erfolgreich die Nachwuchsarbeit im Verein aktuell ist. Der Schritt vieler Spieler in die U23 ist somit der nächste logische Baustein in der sportlichen Entwicklung – sowohl für die Akteure selbst als auch für den Verein.
U23-Trainer Bodo Gadomski freut sich auf die Neuzugänge aus dem eigenen Nachwuchs:
„Die Jungs kommen aus einer sehr erfolgreichen A-Jugend und bringen eine hervorragende Ausbildung mit. Sie sind ehrgeizig, lernwillig und werden frischen Wind in die Mannschaft bringen. Genau solche Spieler brauchen wir, um den zukünftigen Weg der U23 gemeinsam zu gehen und uns in der Bezirksliga weiterzuentwickeln. Sie können sich bei uns beweisen, sich entwickeln, Spielzeit sammeln und sich empfehlen – auch für einen möglichen Sprung in den Oberliga-Kader der ersten Mannschaft.“
Mit der Integration der jungen Talente unterstreicht der SC Spelle-Venhaus einmal mehr seine Philosophie, auf Kontinuität und Durchlässigkeit zwischen den Jugend- und Herrenmannschaften zu setzen. Die U23 darf sich somit auf eine spannende Saison mit viel Perspektive freuen.