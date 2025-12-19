Sechs U19-Talente für die U23

Das Foto zeigt (v.l.): Lukas Hapke, Jannik Schöttmer, Mika Löcken, Philipp Moss, Noah Holtel, Ben Nähring, Theo Bücker und Michael Felix. – Foto: SCSV

Der SC Spelle-Venhaus setzt seinen eingeschlagenen Weg der nachhaltigen Nachwuchsarbeit konsequent fort. Zur kommenden Saison rücken gleich mehrere Spieler aus der eigenen U19 in die U23 auf und verstärken damit den Kader der zweiten Mannschaft, die in der Bezirksliga antritt.

Aus dem älteren Jahrgang der A-Jugend stoßen Noah Holtel, Mika Löcken, Theo Bücker, Ben Nähring, Jannik Schöttmer und Philipp Moss zur U23. Die sechs Nachwuchsspieler haben in den vergangenen Jahren eine starke fußballerische Ausbildung im Verein genossen und sollen nun an den Herrenbereich herangeführt werden. Erfolgreiche Nachwuchsarbeit

Besonders erfreulich: Die U19 des SCSV hat in dieser Saison den Aufstieg in die Niedersachsenliga geschafft und damit eindrucksvoll unter Beweis gestellt, wie erfolgreich die Nachwuchsarbeit im Verein aktuell ist. Der Schritt vieler Spieler in die U23 ist somit der nächste logische Baustein in der sportlichen Entwicklung – sowohl für die Akteure selbst als auch für den Verein. U23-Trainer Bodo Gadomski freut sich auf die Neuzugänge aus dem eigenen Nachwuchs: