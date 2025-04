Sechs U19-Spieler in der Startelf: FC Bayern II sendet mit Sieg gegen Primus „ein Ausrufezeichen“

1. FC Schweinfurt 05 – FC Bayern II 1:2 (0:1). Eine starke Vorstellung zeigte die Mannschaft von Cheftrainer Holger Seitz nach dem jüngsten 6:0 gegen Bamberg auch im Auswärtsspiel bei Spitzenreiter Schweinfurt. Nachdem beide Teams in dem zunächst offenen Spiel zunächst die Führung verpasst hatten, schlug der gut aufgelegte Münchner Jonathan Asp Jensen mit einem Schlenzer ins lange Eck nach einem schönen Dribbling zum 0:1 zu (35.). In der zweiten Hälfte konnte Bayern-Torwart Anthony Pavlesic zunächst mehrere Schweinfurter Angriffe entschärfen und für die Gäste erhöhte nach einer starken Vorarbeit von Julien Yanda dann freistehend vor dem Tor Tim Binder zum 0:2 (71.).

Den „Schnüdeln“ gelang mit einem Distanzschuss-Kracher in den Winkel von Leonhard Langhans nur noch das 1:2 (79.), bevor der Pfosten beim Schuss des Münchners Maximilian Wagner einer Vorentscheidung für die Gäste im Wege stand (83.). Auf der Gegenseite traf Schweinfurts Michael Dellinger in der dramatischen Schlussphase per Kopfball die Latte (90.+6). „Mit sechs A-Jugendspielern in der Startformation beim Tabellenersten der Regionalliga das Spiel so zu dominieren und zu kontrollieren wie in der ersten Halbzeit, ist ein Ausrufezeichen wert“, freute sich Seitz.