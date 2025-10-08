Sechs Turniere, 50 Teams: Großes Hallenturnier-Wochenende in Baunatal

Am letzten Novemberwochenende 2025 steht Baunatal ganz im Zeichen des Jugendfußballs. Zum ersten Mal macht die traditionsreiche Rundbandenturnier-Serie Station beim GSV Eintracht Baunatal. Insgesamt werden sechs Turniere mit 50 Teams und rund 500 Nachwuchsspielern ausgetragen. Gespielt wird in der Rundsporthalle Baunatal, die an zwei Tagen zum Zentrum des Hallenfußballs in Nordhessen wird.

Das Organisations-Team um Sport Matejcek richtet seit 2014 eigene Turniere aus. Die Premiere fand damals mit dem „1. Sport Matejcek Cup“ in Witzenhausen statt. Aus zunächst zehn Mannschaften wurde schnell ein erfolgreiches Konzept, das sich etablierte: Bereits im Dezember 2014 folgte das erste große Hallenturnier mit 20 Teams. In den Folgejahren entwickelte sich daraus eine Serie mit bis zu 45 teilnehmenden Mannschaften pro Wochenende.

Lediglich während der Corona-Zeit kam der Spielbetrieb kurzzeitig zum Erliegen, ehe nach den Lockerungen im Sport bald wieder Normalität einkehrte. Das Format erfreut sich inzwischen wachsender Beliebtheit, da es den modernen Trend des Bandenfußballs aufgreift, der sich auch in Ligen wie der „Baller League“ oder der „Icon League“ wiederfindet.