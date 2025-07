Sechs Treffer für den TSV am Volksfestsonntag

Der TSV Dietfurt hat auch am zweiten Volksfestheimspiel seine beachtliche „Wiesn-Serie“ fortgesetzt: die 7-Täler-Kicker schickten in der Kreisliga 2 Regensburg den SC Sinzing mit einer 6:0 (1:0)-Packung nach Hause.

Die Heimelf begann mit deutlich mehr Schwung als noch beim Spiel gegen den TV Riedenburg, schaffte es zunächst aber nicht, die Angriffe konsequent zu Ende zu spielen. So hatten die Gäste die erste richtige Möglichkeit der Partie, ein Schussversuch von Sinzings Kevin Sperger (21.) konnte gerade noch zur Ecke abgefälscht werden. Im Anschluss an diesen Eckball schoss Jakob Reichstahler über das Gehäuse. Niemand konnte zu diesem Zeitpunkt ahnen, dass dies die einzigen Offensivaktionen der Gäste waren. Elias Teßmer besorgte nach einer knappen halben Stunde die Führung für die Hausherren, als er einen Querschläger der Sinzinger Defensive zum 1:0 verwandelte. Dies war der Startschuss für ein Offensivspektakel der Altmühlstädter. Die meisten Angriffe liefen immer wieder über den fleißigen Felix Stark, der von den Gästen kaum zu halten war. Nach einem Solo (41.) über die linke Seite fand sein Zuspiel aber keinen Abnehmer, kurz darauf war sein Rückpass zu ungenau. In der Nachspielzeit war Dietfurts Neuzugang nur mit einem Foul zu bremsen, den darauffolgenden Freistoß vergab Daniel Schneeberger. Kurz nach Wiederbeginn klingelte es zum zweiten Mal: Felix Stark setzte mustergültig Teßmer in Szene, dieser jagte die Kugel zum 2:0 ins Netz. Danach gab es Chancen im Minutentakt. Erst scheiterten Schneeberger (54.) und erneut Felix Stark (55.), ehe Felix Stark (58.) seine gute Leistung mit dem 3:0 krönte. Den vierten Treffer erzielte wiederum Teßmer (64.), der sich selbst den Ball erkämpfte und einschob. Nachdem sich Schneeberger (66.) nach einem Solo mit dem 5:0 ebenfalls in die Torschützenliste eintragen durfte wurde Dietfurts Christoph Mödl (69.) mit der Ampelkarte des Feldes verwiesen. Die Hausherren ließen es nun in der Schlussphase etwas ruhiger angehen, der eingewechselte Fabian Huber sorgte mit dem Schlusspfiff für den 6:0-Endstand. „Wir haben heute eine reife Leistung gezeigt, in der ersten Halbzeit wurde oft der letzte Pass noch nicht richtig gespielt. Nach der Pause haben wir dann verdient die Tore gemacht“, sagte Matthias Pfeifer, Trainer des neuen Spitzenreiters nach der Partie.