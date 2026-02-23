Sechs Tore und zwei Ampelkarten im Derby

Gut was los: Zwischen Langerwehe und Birkesdorf geht es hoch her. – Foto: Manfred Heyne

„Wir haben in der zweiten und siebten Minute Großchancen vergeben, und das zog sich wie ein Kaugummi zunächst weiter“, hatte TSV-Trainer Yunus Kocak mindestens fünfmal vergeblich den Torschrei auf den Lippen.

Der erste Rückrundenspieltag in der Fußball-Bezirksliga Staffel drei ist absolviert. Vier von fünf Kreisdürener Teams konnten punkten. Der Tabellenführer, die SG Türkischer SV Düren, setzte sich gegen Germania Erftstadt-Lechenich mit 4:1 durch.

Matuschyk trifft sehenswert

Mit dem Halbzeitpfiff erlöste aber Adam Matuschyk seinen Coach sehenswert (45.). In Abschnitt zwei lief es beim Spitzenreiter deutlich besser. Mahmut Temür (53.) und Tugay Temel (64., 83.) ließen weitere Treffer folgen. Der eine Gegentreffer ärgerte Kocak aber sehr, da nach einem Freistoß sich niemand zuständig fühlte.

Auch wenn er keine überragende Leistung seines Teams gesehen hatte, gab es für Alemannia Lendersdorfs Coach Christopher Kall beim 5:0-Auswärtssieg seiner Elf beim VfL Sindorf wenig zu meckern. „Wir haben die Tore zum richtigen Zeitpunkt erzielt. Das Ergebnis ist aber zwei Tore zu hoch ausgefallen“, freute sich der Trainer des Tabellendritten.

Zur Pause führte Lendersdorf nach einem verwandelten Foulelfmeter von Jonas Varona (19.) und einem Tor von Tom Palm (39.) mit 2:0. In Abschnitt zwei legten erneut Varona (56.), Denis Walter (74.) und der eingewechselte Thomas Betzer (90.+3) nach.

Der SC Kreuzau ist mit einem 2:2 zu Hause gegen die U23 von Frechen 20 in die Rückrunde gestartet. „Unsere Leistung war gar nicht gut, der Gegner war deutlich besser“, empfand Kreuzaus Trainer Olaf Ramm. Auf rutschigem Geläuf ging seine Mannschaft nach Treffern von Mario Fuchs (20.) und Emre Atlay (50.) mit 2:0 in Führung. Frechen kam schnell zurück und hätte auch noch einen Elfmeter bekommen müssen.

Beim Lokalduell zwischen dem TuS Langerwehe und Viktoria Birkesdorf regnete es nicht nur von oben, sondern auch Gelbe Karten. Allein für die Bänke gab es in einem intensiv, aber fair geführten Spiel fünf Stück.

Das Spiel hatte zusammengefasst zwei Phasen. In den 90 Minuten der regulären Spielzeit war die Heimelf die bessere Mannschaft und führte mit 4:0. In Abschnitt eins wirkten beide Teams unruhig am Ball. Die Viktoria hätte beim Einstand von Trainer Bernd Virnich nach einem Konter, den Ibrahim Younis vergab, in Führung gehen können.

Auf der anderen Seite scheiterte Kaan Kertüs nach einem Freistoß von Stephan Salger an der Latte. In der 41. Minute knallten Langerwehes Luca Michalke und Birkesdorfs Stamatis Chouliaras mit den Köpfen zusammen. Der TuS überstand die kurze Unterzahl, während Michalke einen Turban um seine Platzwunde am Kopf bekam. Seine erste Aktion, nachdem er wieder den Platz betrat, war ein Kopfballtor zum 1:0 (45.).

In Abschnitt zwei konnte Birkesdorf eine Ecke nicht klären, Hussein Makki machte das 2:0 (51.). Der TuS hatte die Partie gut im Griff, als Michalke die Vorlage für das 3:0 von Max Blinne gab (62.). Im Anschluss kam Almin Becirevic für Michalke auf den Rasen und versprach Coach Tim Krumpen ein Tor. Er hielt sein Wort und traf aus abseitsverdächtiger Position (86.). Blinne und Becirevic hätten das Ergebnis sogar noch höher schrauben können.

Dann brach die sechsminütige Nachspielzeit an, die für den TuS katastrophal verlief. Nach Foul an Stama Chouliaras im Strafraum, verwandelte Bruder Niko den fälligen Strafstoß zum 4:1 (90.+1). Weiter ging es mit einem Foul von Langerwehes gelbverwarntem Justin Krischer, der im Liegen dann den Ball nach vorne spielte. Dies hatte die Ampelkarte zur Folge (90.+5).

Der folgende Freistoß führte zum 4:2 von Lucas Kirschbaum. Nach Abpfiff drückte TuS-Keeper Tobias Werres seine „Begeisterung“ über die dargebotene Schiedsrichterleistung verbal aus. Da er bereits wegen zu langsamen Ballholens Gelb gesehen hatte, bekam er nach Abpfiff ebenfalls Gelb-Rot.

Die Spiele im Überblick:

Sindorf – Lendersdorf 0:5: 0:1 Varona (19. Foulelfmeter), 0:2 Palm (39.), 0:3 Varona (57.), 0:4 Walter (74.), 0:5 Betzer (90.+3) Kreuzau – Frechen 20 II 2:2: 1:0 Fuchs (29.), 2:0 Atlay (50.), 2:1 Demir (52.), 2:2 Plambeck (76.) TSV Düren – Erftstadt-Lechenich 4:1: 1:0 Matuschyk (45.), 2:0 Temür (54.), 3:0 Temel (63.), 3:1 Koschinat (81.), 4:1 Temel (82.) Langerwehe – Birkesdorf 4:2: 1:0 Michalke (45.), 2:0 Makki (51.), 3:0 Blinne (62.), 4:0 Bečirević (86.), 4:1 Chouliaras (90.+3 Foulelfmeter), 4:2 Chouliaras (90.+5) Bergheim – Ahrem 0:0 Elsdorf – Lövenich/Widdersdorf 1:2: 0:1 Julian (45.+1), 1:1 Ayadi (49.), 1:2 Sarpong (60.) Euskirchen – Horrem 2:1: 0:1 Welter (12.), 1:1 Bungart (23.), 2:1 Bungart (79.) Bessenich – SV Weiden 0:2: 0:1 Mirlach (45.), 0:2 Kratz (65.)

