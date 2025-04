Sechs Tore-Statement: 1.FC Stern überspringt die nächste hohe Hürde Verlinkte Inhalte Kreisliga A1 Mögglingen Straßdorf

Fußballfest zu Ostern: Eindrucksvoll ist der 1.FC Stern Mögglingen in seine zwei englischen Wochen gestartet und hat den TV Straßdorf nach einem unheimlich rasanten Spiel auch in der Höhe verdient mit 6:3 (2:1) bezwungen.

Im Kopf-an-Kopf Rennen um die Relegation mit der punktgleichen SGM Lautern-Essingen haben die Mögglinger damit ein echtes Statement gesetzt: Das Hinspiel gegen die unberechenbaren Straßdorfer war noch mit 1:2 verloren gegangen, zur Wiedergutmachung wurde den 200 begeisterten Zuschauern eine der besten Saisonleistungen geboten. Gerade einmal 100 Sekunden dauerte es, bis Dennis Buchhauser genau dort stand, wo ein Torjäger stehen muss und eine tolle Freistoßvariante abschloss (2.). Die auf Tabellenplatz sechs stehenden Gäste antworteten prompt mit einem platzierten Distanzschuss von Max Berghaus zum 1:1 (4.), konnten die spielerische Dominanz der Stern-Kicker aber nicht brechen.

Schwungvoll und völlig unbeirrt wurde der Sturmlauf fortgesetzt, Buchhauser und Tim Wiedmann prüften den TV-Keeper mit zwei überraschenden Versuchen aus der Ferne. Die erneute Führung war erneut einem ruhenden Ball von Ibrahim Cakmak zu verdanken: Sein Eckball drehte sich ganz gefährlich und wurde am langen Pfosten vom aufgerückten Abwehrchef Hannes Balle punktgenau unter die Latte geköpft (22.).

Die Mögglinger mussten sich sogar ärgern, dass sie bis zur Halbzeitpause nicht schon deutlicher davonzogen. Der unermüdliche Justin Fuchs ließ am Strafraumrand zwei Gegenspieler aussteigen und zielte doch knapp daneben, der freigespielte Wiedmann traf wenig später nur ins Außennetz. Mehrmals retteten die Straßdorfer in höchster Not, hatten auch selbst eine gute Chance, doch Stempfles scharf getretener Freistoß wurde von Stern-Keeper Manuel Schmidt hervorragend aus dem Eck gefischt.

Das Spektakel in der zweiten Hälfte eröffnete Fuchs mit einem Pfostentreffer, danach zappelte die Kugel innerhalb von nur 24 Minuten gleich sechsmal im Netz. Im Pressing eroberte Wiedmann die Kugel, ließ die ganze gegnerische Abwehrreihe hinter sich und gab uneigennützig ab. Cakmak ließ noch Keeper Klotzbücher aussteigen, bevor er zum überfälligen 3:1 einschob (58.). Eine verunglückte Flanke von Lukas Blessing, die Schmidt eigentlich sicher hätte abfangen müssen, sorgte zumindest kurzzeitig noch einmal für Spannung (61.).

Der Stern setzte dann den entscheidenden Nadelstich: Cakmak dribbelte bis in den Strafraum hinein und war nur durch ein Foul zu bremsen. Sein Gegenspieler Bastian Herr wurde mit Gelb-Rot vom Feld geschickt und musste mit ansehen, wie die Straßdorfer völlig in ihre Einzelteile zerlegt wurden. Kapitän Oliver Kuhn traf sicher vom Elfmeterpunkt (65.). Den nächsten Tempo-Angriff leitete Buchhauser aus der eigenen Hälfte ein, seiner Weltklasse-Ballmitnahme folgte der geniale Steilpass und Sturmpartner Wiedmann vollstreckte zum 5:2 (67.). Den sechsten Treffer legte Tim Wiedmann dann glänzend vor, der eingewechselte Leon Takerer schloss unhaltbar ab (78.). Das Dreamteam Takerer/Wiedmann hätte das Ergebnis sogar noch weiter in die Höhe schrauben können, stattdessen war den Gästen noch ein direkter Freistoßtreffer von Hannes Hauser zum 6:3 (82.) vergönnt.