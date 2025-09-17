Sechs-Tore-Spiel: SV 03 Tübingen besiegt die SGM Altingen/Entringen

In der Bezirksliga Alb wurde das heutige Nachholspiel zwischen dem SV 03 Tübingen und der SGM Altingen/Entringen zu einem torreichen Spektakel. Vor allem die erste Halbzeit war geprägt von hohem Tempo und entschlossener Offensive. Am Ende setzten sich die Tübinger mit 4:2 durch.
Der SV 03 Tübingen erwischte einen Traumstart. Bereits in der 1. Minute erzielte Mika Hänsel das 1:0 und sorgte früh für Euphorie bei den Hausherren. Doch die Gäste aus Altingen/Entringen fanden nach anfänglichen Schwierigkeiten besser in die Partie. In der 28. Minute stellte Timo Kircher mit dem 1:1 Ausgleich den Spielstand wieder her.
Die Antwort der Tübinger ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Nur sechs Minuten später brachte Moubinou Saliou die Gastgeber mit seinem Treffer zum 2:1 erneut in Führung. Noch vor der Pause erhöhte Leo Kemmer in der 44. Minute auf 3:1 – ein psychologisch wichtiger Zeitpunkt, der das Selbstvertrauen der Gastgeber spürbar stärkte.
Nach dem Seitenwechsel kontrollierte Tübingen das Geschehen weitgehend. Moritz Scholl sorgte in der 67. Minute mit dem 4:1 für die Vorentscheidung. Zwar gelang Timo Kircher in der 76. Minute per Foulelfmeter noch das 4:2, doch mehr war für die Gäste nicht drin.
Salach hat in den ersten drei Begegnungen zwei Siege eingefahren und liegt mit sechs Punkten auf dem neunten Platz. Mit einem weiteren Erfolg könnten die Gastgeber die Spitzengruppe ins Visier nehmen und ihre starke Ausgangslage festigen.
Frickenhausen reist ungeschlagen an und rangiert mit sieben Punkten auf dem vierten Platz. Ein Sieg würde das Team mindestens auf Rang drei bringen und den Abstand zu den führenden Heiningen und Donzdorf verkürzen. Besonders beeindruckend ist die Defensive: erst zwei Gegentreffer stehen nach drei Spielen zu Buche.
Für beide Mannschaften ist die Partie ein richtungsweisendes Duell: Salach will den Heimvorteil nutzen, Frickenhausen dagegen seine Serie ausbauen und sich endgültig in der Spitzengruppe festsetzen.
