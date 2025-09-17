 2025-09-17T10:54:36.593Z

Allgemeines
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Sechs-Tore-Spiel: SV 03 Tübingen besiegt die SGM Altingen/Entringen

Überblick über die Nachholspiele in der Bezirksliga Alb und Neckar/Fils.

Verlinkte Inhalte

präsentiert von
ZF BKK
BZL Neckar/Fils
Bezirksliga Alb
FC Frickenh.
TSG Salach
SGM Altingen/Entringen
SV 03 Tübin.

In der Bezirksliga Alb wurde das heutige Nachholspiel zwischen dem SV 03 Tübingen und der SGM Altingen/Entringen zu einem torreichen Spektakel. Vor allem die erste Halbzeit war geprägt von hohem Tempo und entschlossener Offensive. Am Ende setzten sich die Tübinger mit 4:2 durch.

---

Bezirksliga Alb

Heute, 19:00 Uhr
SV 03 Tübingen
SV 03 TübingenSV 03 Tübin.
SGM Altingen/Entringen
SGM Altingen/EntringenSGM Altingen/Entringen
4
2
Abpfiff

Der SV 03 Tübingen erwischte einen Traumstart. Bereits in der 1. Minute erzielte Mika Hänsel das 1:0 und sorgte früh für Euphorie bei den Hausherren. Doch die Gäste aus Altingen/Entringen fanden nach anfänglichen Schwierigkeiten besser in die Partie. In der 28. Minute stellte Timo Kircher mit dem 1:1 Ausgleich den Spielstand wieder her.

Die Antwort der Tübinger ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Nur sechs Minuten später brachte Moubinou Saliou die Gastgeber mit seinem Treffer zum 2:1 erneut in Führung. Noch vor der Pause erhöhte Leo Kemmer in der 44. Minute auf 3:1 – ein psychologisch wichtiger Zeitpunkt, der das Selbstvertrauen der Gastgeber spürbar stärkte.

Nach dem Seitenwechsel kontrollierte Tübingen das Geschehen weitgehend. Moritz Scholl sorgte in der 67. Minute mit dem 4:1 für die Vorentscheidung. Zwar gelang Timo Kircher in der 76. Minute per Foulelfmeter noch das 4:2, doch mehr war für die Gäste nicht drin.

---

Bezirksliga Neckar/Fils

Morgen, 19:30 Uhr
TSG Salach
TSG SalachTSG Salach
1. FC Frickenhausen
1. FC FrickenhausenFC Frickenh.
19:30

Salach hat in den ersten drei Begegnungen zwei Siege eingefahren und liegt mit sechs Punkten auf dem neunten Platz. Mit einem weiteren Erfolg könnten die Gastgeber die Spitzengruppe ins Visier nehmen und ihre starke Ausgangslage festigen.

Frickenhausen reist ungeschlagen an und rangiert mit sieben Punkten auf dem vierten Platz. Ein Sieg würde das Team mindestens auf Rang drei bringen und den Abstand zu den führenden Heiningen und Donzdorf verkürzen. Besonders beeindruckend ist die Defensive: erst zwei Gegentreffer stehen nach drei Spielen zu Buche.

Für beide Mannschaften ist die Partie ein richtungsweisendes Duell: Salach will den Heimvorteil nutzen, Frickenhausen dagegen seine Serie ausbauen und sich endgültig in der Spitzengruppe festsetzen.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 017.9.2025, 21:30 Uhr
Patrick FreundAutor