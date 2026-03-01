Sechs-Tore-Spektakel: Tair Avdiovski schockt den TSV Ehningen

---

In der zweiten Halbzeit blieb das Spiel umkämpft, doch weitere Tore fielen nicht. Für den SC Geislingen bedeutet dieser eine Zähler, dass man mit nun 15 Punkten auf dem 13. Tabellenplatz steht. Der SV Böblingen festigt mit diesem Remis seinen Platz im gesicherten Mittelfeld.

Es war eine Partie voller Leidenschaft und taktischer Disziplin, die beim SC Geislingen ausgetragen wurde. Die Gastgeber, die dringend Punkte gegen den Abstieg benötigen, zeigten von Beginn an eine kämpferische Einstellung. In der 39. Minute belohnte Marcel Mädel die Bemühungen der Hausherren und erzielte unter dem Jubel der Fans das 1:0. Doch die Erleichterung währte nur kurz. Praktisch mit dem Pausenpfiff, in der 45. Minute, schlug der SV Böblingen eiskalt zurück: Dennis Traub markierte den Treffer zum 1:1-Ausgleich und dämpfte damit die Hoffnungen der Geislinger auf einen Heimsieg noch vor dem Seitenwechsel.

Was für ein Fußballkrimi vor 160 Zuschauern! Es war ein Spiel, das die Herzen der Fans höher schlagen ließ und die Nerven der Verantwortlichen bis zum Zerreißen spannte. Der TSV Ehningen erwischte den besseren Start in diese hochemotionale Partie. In der 24. Minute war es Marcel Sigloch, der die Hausherren mit dem Treffer zum 1:0 in Führung brachte und das Stadion zum ersten Mal beben ließ. Mit diesem knappen Vorsprung ging es in die Kabinen, doch was nach dem Seitenwechsel folgte, war nichts für schwache Nerven.

Der SV Waldhausen kam mit einer ungeheuren Wucht aus der Pause. Nur zwei Minuten waren im zweiten Durchgang gespielt, als Dennis Wolf in der 47. Minute den Ausgleich zum 1:1 erzielte. Doch damit nicht genug: Derselbe Spieler schockte die Ehninger nur Augenblicke später erneut, als er in der 50. Minute die Partie komplett drehte und das Tor zum 1:2 markierte. Ehningen wirkte kurzzeitig benommen, gab sich aber vor heimischer Kulisse nicht auf. Mit purer Leidenschaft kämpften sie sich zurück und belohnten sich in der 72. Minute durch Gabriel Körtge Corral, der zum 2:2-Ausgleich traf.

Die Schlussminuten entwickelten sich zu einem regelrechten Wahnsinn. Als Marcel Sigloch in der 88. Minute mit seinem zweiten Tor des Tages das 3:2 erzielte, schien der Heimsieg in greifbarer Nähe. Der Jubel kannte keine Grenzen – doch er war verfrüht. In der allerletzten Minute der regulären Spielzeit, der 90. Minute, schlug der SV Waldhausen eiskalt zurück. Tair Avdiovski traf zum 3:3-Endstand und ließ die Träume der Gastgeber auf drei Punkte platzen.