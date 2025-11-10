Sechs-Tore-Spektakel: SC Wörthsee erkämpft sich ganz spätes Remis gegen TV Stockdorf

In einem packenden Duell sichern sich die Gäste aus SC Wörthsee nach später Aufholjagd einen Punkt. Der TV Stockdorf leidet weiter unter Verletzungssorgen.

Ein packendes Duell auf Augenhöhe haben sich der TV Stockdorf und der SC Wörthsee am Sonntag im Topspiel der A-Klasse geliefert. In einer Partie voller Körpereinsatz und Chancen trennten sich beide Teams am Ende mit 3:3 – ein Ergebnis, das sich für beide Seiten zugleich wie Sieg und Niederlage anfühlte.

Nach der Pause zeigte Stockdorf Moral. Paul Ziegner (51.) und Philip Daul (62.) sorgten mit zwei schön herausgespielten Treffern für die erneute Führung der Hausherren. Benz: „Wir sind stark aus der Kabine gekommen, haben zwei tolle Tore gemacht und sogar die Chance aufs 4:2 gehabt. Aber der gegnerische Torwart hat überragend gehalten.“ Luca Schupp hielt den SCW mit mehreren Glanzparaden im Spiel.

Bereits in der 21. Minute brachte Daniel Leuthner die Gastgeber aus dem Würmtal in Führung. Nach einem stark parierten Freistoß prallte der Ball ab, im Nachsetzen verwandelte Leuthner aber eiskalt. „Das war eine super Aktion, wir sind gut reingekommen“, sagte TVS-Trainer Mario Benz. Doch die Freude währte nur kurz: Jannis Hattler (28.) und Simon Siersch (45.) drehten die Partie noch vor der Pause zugunsten der Gäste. „Wir waren in den Zweikämpfen einfach nicht griffig genug“, ärgerte sich Benz über die Phase vor dem Seitenwechsel. „Wörthsee hat zwei Chancen und macht zwei Tore – das zieht sich bei uns leider durch die ganze Saison.“

Plan geht auf: „Wir haben auf Umschaltmomente gesetzt“

In der Schlussphase zahlte sich Wörthsees Kampfgeist aus: Nach einem Ballverlust im Mittelfeld schickte Spielertrainer Niclas Hauser einen präzisen Pass in die Spitze, den Johannes Wittenberger mit dem ersten Kontakt gefühlvoll zum 3:3 über Oliver Uhlemann im TVS-Kasten hinweg hob (88.). „Das war ein super Ball von Niclas, klasse Abschluss“, lobte Benz anerkennend.

Hauser selbst zeigte sich nach dem Abpfiff zufrieden: „Wir wussten, dass wir gegen Stockdorf defensiv sehr diszipliniert sein müssen. Wir haben uns bewusst etwas tiefer positioniert und auf Umschaltmomente gesetzt.“ Der Plan ging auf – aus wenigen Chancen machte Wörthsee drei Tore. „Wir waren heute sehr leidensfähig, jeder hat sich reingeworfen. Am Ende ist der Punkt verdient, weil die Mannschaft alles gegeben hat“, so Hauser. Ein Sonderlob hatte er für Keeper Schupp und Doppeltorschütze Wittenberger (Hauser: „Tolles Spiel, Tor und Vorlage“) parat.

Hoffnung auf U19: „Da wächst richtig Talent nach“

Für die Gastgeber bleibt die Verletzungsmisere das große Thema. „Uns verfolgen die Blessuren schon die ganze Saison. Vier, fünf Spieler spielen angeschlagen, zwei sogar nur dank Spritzen“, berichtet Benz. Besonders bitter: Maros Knapik lief mit gebrochenem Zeh auf, Albin Djakovac musste komplett getaped spielen.

„Die Jungs beißen auf die Zähne, aber es ist nicht einfach. Wir hoffen, dass bald wieder einige zurückkommen“, sagte Benz, der trotz allem optimistisch nach vorne blickt: „In der Rückrunde werden wir wieder mehr Optionen haben. Außerdem kommen ein paar A-Jugend-Spieler hoch – einer davon hat schon Landesliga-Erfahrung. Da wächst richtig Talent nach.“ Für beide Teams war das 3:3 ein intensives und lehrreiches Spiel: Der drittplatzierte TVS ärgerte sich über verpasste Chancen, Wörthsee freute sich über einen verdienten Auswärtspunkt. (Anton Morbitzer)