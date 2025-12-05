 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
– Foto: Roy Fischer

Sechs-Tore-Spektakel in Erkner und Last-Minute-Drama in Wernsdorf

Landesliga Süd: Die Übersicht über die Partien des 14. Spieltags

Der heutige Auftakt zum 13. Spieltag der Landesliga Süd brachte zwei intensiv geführte Partien, in denen es an Dramatik, Emotionen und Wendungen nicht mangelte. Während Erkner und Lübben sich ein wildes 3:3 lieferten, rettete Wernsdorf in letzter Sekunde einen Punkt gegen Eisenhüttenstadt. Beide Spiele zeigten, wie eng und unberechenbar die Liga im Tabellenmittelfeld und -keller geworden ist.

---

Heute, 19:00 Uhr
FV Erkner 1920
FV Erkner 1920FV Erkner
SV Grün-Weiß Lübben
SV Grün-Weiß LübbenLübben
3
3
Abpfiff

In einem Spiel, das in seiner Dynamik einem Abstiegskrimi glich, trennten sich Erkner und Lübben 3:3 – ein Ergebnis, das beiden Teams nur bedingt hilft. Lübben erwischte den besseren Start: Jonas Bergan setzte in der 8. Minute das 1:0. Erkner arbeitete sich jedoch in die Partie hinein und belohnte sich durch Miguel Hurtado Infante in der 27. Minute mit dem Ausgleich. Doch Lübben zeigte sich an diesem Abend effizient. Patrick Nitsch brachte die Gäste in der 39. Minute erneut in Führung, Jonas Bergan erhöhte in der 57. Minute sogar auf 3:1. Erkner aber stemmte sich mit viel Moral gegen die drohende Niederlage. Joao Marcos Dangla Cortez verkürzte in der 71. Minute, ehe Leando Schulz in der 83. Minute den vielumjubelten Ausgleich erzielte. Wenige Minuten zuvor hatte eine Szene das Spiel vollends aufgewühlt: Florian Fleck sah in der 75. Minute die Rote Karte – eine Schwächung, die Erkner trotz Unterzahl energisch wegsteckte. Am Ende bleibt ein Punkt für beide – allerdings auch das Gefühl, dass für Lübben mehr möglich gewesen wäre.

---

Heute, 19:30 Uhr
SV Frankonia Wernsdorf 1919
SV Frankonia Wernsdorf 1919Wernsdorf
FC Eisenhüttenstadt
FC EisenhüttenstadtFC Eisenh.
2
2
Abpfiff

In Wernsdorf entschied sich das Spiel erst in der Nachspielzeit. Eisenhüttenstadt schlug früh zu: Kevin Seliger traf bereits in der 8. Minute. Erst nach Wiederanpfiff kam Frankonia ins Spiel: Tornike Barbakadze erzielte in der 48. Minute den Ausgleich. Doch die Hausherren wurden in der 61. Minute erneut zurückgeworfen, als ein unglückliches Eigentor von Maximilian Peter Schmidt die Gäste wieder in Führung brachte. Wernsdorf suchte nach Lücken – und wurde spät belohnt. In der 90.+3 Minute traf Mattis Reszat zum 2:2.

---

Morgen, 11:00 Uhr
VfB 1921 Krieschow
VfB 1921 KrieschowKrieschow II
1. FC Guben
1. FC Guben1. FC Guben
11:00

Ein Topspiel: Krieschow II kommt mit einem beeindruckenden 3:1-Sieg in Luckenwalde zurück – der ersten Saisonniederlage des Tabellenführers. Janis Kamke glänzte mit zwei Toren, Jason Schieskow traf ebenfalls. Dieses Selbstbewusstsein trägt die Mannschaft in das Duell gegen Guben. Doch Guben selbst überzeugte zuletzt ebenfalls: Ein glasklares 4:0 gegen Hohenleipisch, mit Treffern von Niclas Straube, Janne Laugks, Franz Krüger und Yahya Ben Nasseur. Beide Teams strahlten dabei defensive Stabilität und offensive Effizienz aus. Es ist ein Duell zweier Spitzenmannschaften mit Momentum – und möglicherweise ein Spiel, das die Meisterschaftsfrage neu sortiert.

---

Morgen, 13:00 Uhr
VfB Hohenleipisch 1912
VfB Hohenleipisch 1912VfB HL 1912
SV Wacker 09 Ströbitz
SV Wacker 09 StröbitzSV Wacker 09
13:00

Hohenleipisch kommt aus einem 0:4 in Guben, das die jüngsten Fortschritte abrupt stoppte. Defensiv bekam man keinen Zugriff, offensiv fehlte die Durchschlagskraft. Nun wartet ausgerechnet Ströbitz – und das Team reist nach einem 2:1 gegen Seelow mit breiter Brust an. Richard Lampel war dort der Matchwinner und drehte die Partie im Alleingang. Ströbitz ist aktuell das formstärkere Team, doch Hohenleipisch hat daheim schon mehrfach überrascht. Ein Spiel, das eng und körperlich intensiv werden dürfte.

---

Morgen, 13:00 Uhr
SV Victoria Seelow
SV Victoria SeelowSeelow
SV Döbern
SV DöbernSV Döbern
Abgesagt

Das Spiel wurde abgesagt.

---

Morgen, 13:00 Uhr
FSV Glückauf Brieske/Senftenberg
FSV Glückauf Brieske/SenftenbergBrieske/SFB
FC Lauchhammer
FC LauchhammerLauchhammer
13:00live

Brieske trennte sich 1:1 von Ströbitz, Tobias Schumann sorgte dort für den Ausgleich. Nun kommt Lauchhammer, das nach einem späten 2:3 gegen Wernsdorf ohne Punkte blieb. Justin Weser und Dominik Rucinski trafen zwar früh und führten ihr Team lange – doch dann brach Lauchhammer defensiv ein. Brieske geht als klarer Favorit in dieses Duell, denn Lauchhammer kämpft nicht nur gegen den Gegner, sondern auch gegen den eigenen Negativtrend.

---

Fr., 14.11.2025, 19:30 Uhr
SG Phönix Wildau 95
SG Phönix Wildau 95SG Wildau
FSV 63 Luckenwalde
FSV 63 LuckenwaldeLuckenwalde II
0
1
Abpfiff

---

Sa., 13.12.2025, 16:45 Uhr
SG Großziethen
SG GroßziethenGroßziethen
VfB Trebbin
VfB TrebbinVfB Trebbin
16:45

__________________________________________________________________________________________________

