Sechs-Tore-Spektakel in Erkner und Last-Minute-Drama in Wernsdorf

In einem Spiel, das in seiner Dynamik einem Abstiegskrimi glich, trennten sich Erkner und Lübben 3:3 – ein Ergebnis, das beiden Teams nur bedingt hilft. Lübben erwischte den besseren Start: Jonas Bergan setzte in der 8. Minute das 1:0. Erkner arbeitete sich jedoch in die Partie hinein und belohnte sich durch Miguel Hurtado Infante in der 27. Minute mit dem Ausgleich. Doch Lübben zeigte sich an diesem Abend effizient. Patrick Nitsch brachte die Gäste in der 39. Minute erneut in Führung, Jonas Bergan erhöhte in der 57. Minute sogar auf 3:1. Erkner aber stemmte sich mit viel Moral gegen die drohende Niederlage. Joao Marcos Dangla Cortez verkürzte in der 71. Minute, ehe Leando Schulz in der 83. Minute den vielumjubelten Ausgleich erzielte. Wenige Minuten zuvor hatte eine Szene das Spiel vollends aufgewühlt: Florian Fleck sah in der 75. Minute die Rote Karte – eine Schwächung, die Erkner trotz Unterzahl energisch wegsteckte. Am Ende bleibt ein Punkt für beide – allerdings auch das Gefühl, dass für Lübben mehr möglich gewesen wäre. ---

In Wernsdorf entschied sich das Spiel erst in der Nachspielzeit. Eisenhüttenstadt schlug früh zu: Kevin Seliger traf bereits in der 8. Minute. Erst nach Wiederanpfiff kam Frankonia ins Spiel: Tornike Barbakadze erzielte in der 48. Minute den Ausgleich. Doch die Hausherren wurden in der 61. Minute erneut zurückgeworfen, als ein unglückliches Eigentor von Maximilian Peter Schmidt die Gäste wieder in Führung brachte. Wernsdorf suchte nach Lücken – und wurde spät belohnt. In der 90.+3 Minute traf Mattis Reszat zum 2:2. ---

Ein Topspiel: Krieschow II kommt mit einem beeindruckenden 3:1-Sieg in Luckenwalde zurück – der ersten Saisonniederlage des Tabellenführers. Janis Kamke glänzte mit zwei Toren, Jason Schieskow traf ebenfalls. Dieses Selbstbewusstsein trägt die Mannschaft in das Duell gegen Guben. Doch Guben selbst überzeugte zuletzt ebenfalls: Ein glasklares 4:0 gegen Hohenleipisch, mit Treffern von Niclas Straube, Janne Laugks, Franz Krüger und Yahya Ben Nasseur. Beide Teams strahlten dabei defensive Stabilität und offensive Effizienz aus. Es ist ein Duell zweier Spitzenmannschaften mit Momentum – und möglicherweise ein Spiel, das die Meisterschaftsfrage neu sortiert. ---

Morgen, 13:00 Uhr VfB Hohenleipisch 1912 VfB HL 1912 SV Wacker 09 Ströbitz SV Wacker 09 13:00 PUSH

Hohenleipisch kommt aus einem 0:4 in Guben, das die jüngsten Fortschritte abrupt stoppte. Defensiv bekam man keinen Zugriff, offensiv fehlte die Durchschlagskraft. Nun wartet ausgerechnet Ströbitz – und das Team reist nach einem 2:1 gegen Seelow mit breiter Brust an. Richard Lampel war dort der Matchwinner und drehte die Partie im Alleingang. Ströbitz ist aktuell das formstärkere Team, doch Hohenleipisch hat daheim schon mehrfach überrascht. Ein Spiel, das eng und körperlich intensiv werden dürfte. ---

Das Spiel wurde abgesagt. ---