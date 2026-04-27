Sechs Tore reichen nicht zum Sieg

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Der TSV Dollbergen 1909 und die TSG Ahlten haben sich in einem torreichen Kreisligaspiel mit 6:6 getrennt. Vor 42 Zuschauern entwickelte sich früh ein offener Schlagabtausch, in dem Nicolas Wichert die Gastgeber zunächst in Führung brachte (13.), ehe Tim Falkner ausglich (20.). Dollbergen legte durch einen weiteren Treffer von Wichert (24.) sowie Björn Fröchling (33.) nach, musste aber noch vor der Pause den Anschluss durch Justus Paul Küster hinnehmen (42.).