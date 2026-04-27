Sechs Tore reichen nicht zum Sieg

Nach dem Seitenwechsel kippte die Partie mehrfach. Ahlten glich durch Niklas Becker aus (49.), doch Fröchling brachte die Gastgeber mit zwei Treffern erneut nach vorne (61., 69.). In der Schlussphase nutzte die TSG ihre Möglichkeiten konsequent: Küster traf doppelt (75., 84.), ehe Becker die Gäste erstmals in Führung brachte (86.). In der Nachspielzeit gelang Dollbergen jedoch noch der Ausgleich, als Wichert mit seinem dritten Treffer zum 6:6-Endstand traf (90.+5).
TSV Dollbergen 1909 – TSG Ahlten 6:6
TSV Dollbergen 1909: Michel Stöber (46. Julian Klundt), Jonas Kampel, Christopher Behrens, Merlin Ermgassen, Björn Fröchling, Nicolas Wichert, Shpetim Qollakaj (80. Leander-Moritz Ermgassen), Bastian Gatke (68. Muhamet Ahmeti), Henrik Scharnhorst, Jonas Scholz (52. Eric Jankowski), Julian Scholz - Trainer: Andreas Schaf
TSG Ahlten: Rouven Weiß, Dominic Fleischer (65. Tom Hübner), Justus Paul Küster, Devin Wegner, Luis Hanekopf (76. Marlon Nofz), Leon Schwenteck (46. Niklas Becker), Max Fieweger, Luca Opitz, Tim Falkner, Edin Planincic, Julian Agius (46. Marcel Bothor) - Trainer: Tobias Lange
Schiedsrichter: Nikita Wolf - Zuschauer: 42
Tore: 1:0 Nicolas Wichert (13.), 1:1 Tim Falkner (20.), 2:1 Nicolas Wichert (24.), 3:1 Björn Fröchling (33.), 3:2 Justus Paul Küster (42.), 3:3 Niklas Becker (49.), 4:3 Björn Fröchling (61.), 5:3 Björn Fröchling (69.), 5:4 Justus Paul Küster (75.), 5:5 Justus Paul Küster (84.), 5:6 Niklas Becker (86.), 6:6 Nicolas Wichert (90.+5)