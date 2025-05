Sechs Tore nach Hallo-wach-Moment: SpVgg Attenkirchen lässt in Otterfing nichts anbrennen

Attenkirchen – Bis auf die ersten 15 Sekunden hatten die Attenkirchener Bezirksliga-Fußballerinnen in der Partie beim TSV Otterfing alles im Griff. Dabei sprach SpVgg-Trainer Christian Hobmeier hinterher sogar von einem absoluten Novum: Insgesamt seien seiner Mannschaft beim 6:1 (5:1)-Erfolg nämlich gleich drei Tore nach Eckbällen gelungen.

Nach dem „Hallo-wach-Moment“ – Otterfing war direkt nach dem Anstoß durch einen Sonntagsschuss von Felicia Altenburger mit 1:0 in Führung gegangen (1.) – hatten die Gäste schnell die richtige Antwort parat. Erst verwertete Eva Lachner einen Steckpass (6.), dann netzte Sophie Sachsenhauser nach einem Eckball ein (10.) – und wenig später musste Nina Rieder nach einem Querpass das Leder nur noch einschieben (13.). Allerdings machte es der offensiv ausgerichtete TSV der Hobmeier-Truppe auch ein Stück weit einfach. Deshalb hätte das Ergebnis schon zur Pause höher ausfallen können – trotz zweier weiterer Ecken-Tore von Anna Hofmann (25.) und Alexandra Kiermeier (30.).

Nach dem 6:1 von Rieder (50.) wollte die Kugel in Halbzeit zwei jedoch nicht mehr in den Maschen landen. „Aber wir waren die deutlich bessere Mannschaft“, sagt Hobmeier, der nun gespannt auf das letzte Saisonmatch am Samstag um 17 Uhr zu Hause gegen die DJK Traunstein blickt. Denn bisher konnte der Coach, für dessen Team mit einem Dreier der vierte Tabellenplatz greifbar wäre, die DJK noch kein einziges Mal be㈠siegen. Es wäre ein weiteres Novum. (Franziska Kugler)