Sechs Tore nach der Pause bei wildem Spiel in Bonndorf Der Fußball-Bezirksligist SV Hölzlebruck verliert erneut +++ Der FC Löffingen kommt nach einem Drei-Tore-Rückstand noch zu einem Remis.



SG Riedböhringen/Fützen – DJK Villingen 4:1 (2:1). Yunus Celik war der Mann des Tages beim 4:1-Heimsieg der SG Riedböhringen/Fützen. "Er hat einen Sahnetag erwischt", lobte Trainer Zejlko Cosic seinen Offensivakteur, der alle vier Treffer für die Gastgeber erzielte. Nach dem bitteren 4:5 gegen Löffingen wollte die Cosic-Elf sich keinen erneuten Ausrutscher gegen ein Kellerkind erlauben. "Wir haben auch nach dem 0:1 keine Verunsicherung zugelassen und mit dem 3:1 nach der Pause das Spiel entschieden", so Cosic. Tore: 0:1 Kärcher (26.), 1:1, 2:1, 3:1, 4:1 Celik (29./35./47./62.). Rot: Siegle (68./DJK Villingen). SR: Bricke (Löffingen). ZS: 160.



FC Bräunlingen – FC Löffingen 3:3 (2:0). Der FC Löffingen hat erneut eine tolle Moral bewiesen. Wie schon beim 5:4 gegen die SG Riedböhringen/Fützen kam die Elf von Guido Hensler auch beim FC Bräunlingen nach einem Drei-Tore-Rückstand noch zurück und sammelte zumindest einen weiteren Zähler im Abstiegskampf. Durch den Punkt in Bräunlingen gibt der FC Löffingen die rote Laterne an die DJK Villingen ab. Tore: 1:0 Wehinger (42.), 2:0 Emminger (44.), 3:0 Baumeister (53.), 3:1 Ketterer (57.), 3:2 Baumann (72.), 3:3 Kopp (76.). SR: Huremovic (Villingen). ZS: 200.



FC Hochemmingen – SV Geisingen 2:4(1:2). Der Tabellenführer zieht weiter einsam seine Kreise und setzte sich auch in Hochemmingen durch. Tore: 0:1 Simon Federle (17.), 0:2 Fabian Federle (25.), 1:2 Buccelli (34.), 1:3 Münch (54./ET), 2:3 Arceri (69.), 2:4 Kwiring (93.). SR: Matosevic (Villingen). ZS: 200.



SV Aasen – SG Riedöschingen/Hondingen 2:0(0:0). "Der Sieg für uns war absolut verdient", sagte Aasens Coach Jackson Agbonkhese. Gleich zwei Mal war Dirk King nach einem feinen Schnittstellenpass aus dem Mittelfeld frei durch und behielt im Eins-gegen-Eins mit dem Keeper die Nerven. "Wir hatten Chancen auf weitere Tore und sind sehr zufrieden mit unserer Leistung", so Agbonkhese. Tore: 1:0, 2:0 King (49./56.). SR: Hilpert (Tennenbronn). ZS: 300.



FC 07 Furtwangen – SV Hinterzarten 2:0(2:0). Im Heimspiel gegen den SV Hinterzarten sammelte der Landesligaabsteiger FC 07 Furtwangen drei enorm wichtige Punkte im Abstiegskampf. Ein Doppelpack vor der Pause war spielentscheidend. Die Gäste erwischten nicht ihren besten Tag und blieben so auch im fünften Spiel in Folge ohne Sieg. Tore: 1:0, 2:0 Tavic (14./30.). SR: Fesenmeier (Waldkirch). ZS: 150.



TuS Bonndorf – SG Marbach/Rietheim 3:3 (0:0). "Wir waren auch vor der Pause gut im Spiel und müssen führen", sagte Bonndorfs Coach Claudio Andreotti. Was die Andreotti-Elf vor dem Seitenwechsel noch verpasste, holte Bonndorf nach und ging mit 2:0 in Führung. "Dann haben wir uns zu viele Fehler erlaubt", so der TuS-Coach, dessen Elf in der Folge mit 2:3 in Rückstand geriet. Den Schlusspunkt in einer sehr unterhaltsamen Partie lieferte Lukas Weishaar aus dem Getümmel heraus per Abstauber (89.). Tore: 1:0 Wassmer (48.), 2:0 Thurau (51.), 2:1 Tränkle (54.), 2:2 Richter (63.), 2:3 Effinger (81.), 3:3 Weishaar (89.). SR: Pacher (Bräunlingen). ZS: 240.



FV Möhringen – FC Pfaffenweiler 2:2 (1:0). Durchaus etwas glücklich ging der FV Möhringen im Verfolgerduell nicht als Verlierer vom Feld. "In der Summe war Möhringen vor der Pause die etwas bessere Mannschaft", sagte Gästetrainer Björn Schlageter. "Wir sind aber dann deutlich stärker aus der Pause gekommen." Der FC Pfaffenweiler drehte die Partie und hatte in der Schlussphase Pech bei zwei engen Schiedsrichterentscheidungen. "Der Elfmeter vor dem 2:2 war kein Muss. Ein mögliches 3:2 wird uns weggepfiffen. Warum, das konnte keiner so genau sagen", so Schlageter. Tore: 1:0 Gomina (17.), 1:1 Gür (59.), 1:2 Anders (63.). 2:2 Bell (81./FE). Gelb-Rot: Simon (85./Pfaffenweiler). SR: Haberbosch (Villingen). ZS: 150.



FC Schonach – SG Eintracht Neukirch-Gütenbach 1:1 (0:1). Bereits am Morgen hatten sich Fans beider Lager zum Frühshoppen eingefunden und lieferten eine tolle Kulisse. Durch einen Sonntagsschuss von Tim Waldvogel (38.) gingen die Gäste mit einer Führung in die Pause. Mario Wisser glich für den FC Schonach in der 76. Minute nach feinem Zuspiel von Farin Wehrle aus. Die Gastgeber drückten in der Folge, es blieb aber beim Remis. Tore: 0:1 Waldvogel (38.), 1:1 Wisser (76.). Rot: Wölfle (89./Schonach). SR: Pockrandt (Hohberg). ZS: 500.